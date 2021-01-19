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HaberlerEkonomi HaberleriTMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkul satışa çıkarıldı
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Ekonomi
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkul satışa çıkarıldı

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TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkul satışa çıkarıldı
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TMSF  bünyesinde  bulunan  Müflis  Asya  Katılım  Bankası  A.Ş.  mülkiyetindeki  gayrimenkul aşağıda yer alan muhammen bedel üzerinden ihale yöntemi ile peşin satışa çıkartılmıştır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Satışa Çıkarılan Gayrimenkul ve İhaleye esas olan muhammen bedel:

İstanbul  İli,  Zeytinburnu  İlçesi,  Merkezefendi  Mahallesi,  494  Pafta,  3042  Ada,  8 Sayılı  Parselde  kayıtlı  1.024  m2  arsa  üzerinde  bulunan  gayrimenkul 8.750.000,00-TL (SekizmilyonyediyüzellibinTürkLirası) bedel  ile  bir  bütün  halinde  ihale  yöntemiyle  peşin  satışa çıkartılmıştır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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