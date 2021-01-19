TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkul satışa çıkarıldı
TMSF bünyesinde bulunan Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetindeki gayrimenkul aşağıda yer alan muhammen bedel üzerinden ihale yöntemi ile peşin satışa çıkartılmıştır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Satışa Çıkarılan Gayrimenkul ve İhaleye esas olan muhammen bedel:
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 494 Pafta, 3042 Ada, 8 Sayılı Parselde kayıtlı 1.024 m2 arsa üzerinde bulunan gayrimenkul 8.750.000,00-TL (SekizmilyonyediyüzellibinTürkLirası) bedel ile bir bütün halinde ihale yöntemiyle peşin satışa çıkartılmıştır.
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