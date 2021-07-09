TMSF Başkanlığı’na Karakaş atandı

Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Aynı kararla Yusuf Öksüzömer’in de TMSF üyeliğine ataması yapıldı. Rize’de 1968 yılında doğan Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezunu oldu.

İstanbul Üniversitesi’nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank’ta, Ocak 2013’e kadar çeşitli görevler üstlendi. Fatin Rüştü Karakaş, 2013 yılı ocak ayından kasım ayına kadar Şekerbank TAŞ Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013’te Şekerbank TAŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Karakaş, 2019’da TMSF Kurul Üyeliği’ne atandı.

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