TMSF 3 şirketi satışa çıkardı

TMSF’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, muhammen bedeli 325 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılacak. İhale, 28 Temmuz 2021’de saat 14.30’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında yapılacak.

NURKAY MAKİNA

TMSF’nin bir başka ilanına göre Fon’un, kayyum olarak atandığı Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Nurkay Makina’nın Sakarya’da bulunan gayrimenkullerinin yanı sıra makine, ekipman, demirbaş, araçlar ve stoklarıyla birlikte 6 parselde kurulu bulunan fabrika binası ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki haklarından (marka ve endüstriyel tasarımlar) oluşuyor. Muhammen bedeli 15.8 milyon lira olarak belirlenen Nurkay Makina’nın ihalesi 3 Ağustos 2021’de saat 13.30’da yapılacak.

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