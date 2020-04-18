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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 09:01,Son Güncelleme:

TMO'ya ek mali yükümlülük muafiyeti

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TMO'ya ek mali yükümlülük muafiyeti
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Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) gerçekleştirilecek hububat ve bakliyat ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TMO tarafından yapılacak belirlenen tarife kontenjanı kapsamında gerçekleştirilecek ithalatta ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Ancak bu kurum dışında gerçekleştirilecek ithalatlarda, söz konusu ürünler için tespit edilen gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük oranları talep edilecek.

TMO söz konusu ürünleri sıfır gümrükle ithal ediyordu.

TMO, bu yetkisini piyasa düzenleme görevi gereği ihtiyaç duyulması halinde kullanıyor.

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