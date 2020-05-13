TMO'nun piyasaya fındık satışına, sektörden olumlu yaklaşım

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasaya inmemiş mahsulün yanı sıra piyasada halen ticarete konu fındık bulunduğunu belirterek, "Ofisin de gerçekleştirdiği satışlarla pazarda sezon sonuna kadar ürün sıkıntısı yaşanmayacağı düşüncesindeyim." dedi.



Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) mart ve nisan aylarının ardından mayısta da 20 bin ton fındık satışı gerçekleştireceğini, bunun için talep toplama sürecinin tamamlandığını söyledi.



TMO'nun, martta 20,50 lira, nisanda da 21 liradan ürün satımı gerçekleştirdiğini anımsatan Bölük, mayıs fiyatının ise 24 lira olarak açıklandığını ifade etti.



Bölük, ofisin mayısla birlikte son üç ayda stoklarındaki 60 bin ton ürünü piyasaya sürmüş olacağını belirterek, "TMO'nun aylık satış miktarları 20 bin ton. Ben bu rakamın piyasadaki ihtiyacı tamamen karşılayacağını düşünmüyorum ama en azından talebi bir miktar da olsa karşılayacaktır." dedi.



Bölük, "Serbest piyasaya inmemiş mahsulün yanı sıra piyasada halen ticarete konu fındık bulunuyor. Ofisin de gerçekleştirdiği satışlarla pazarda sezon sonuna kadar ürün sıkıntısı yaşanmayacağı düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.



Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin ise TMO'nun fındık üreticisi açısından önemli bir kurum haline geldiğini belirtti.



Ofisin 2019 ürünü fındıkta uyguladığı politika ile pazarda denge unsuru olduğunu aktaran Şahin, depolarındaki ürünün satış rakamlarıyla da serbest piyasada fiyatın üretici lehine korunmasını sağladığını aktardı.



Şahin, kurumun gelecek hasat döneminde de piyasada olmasını ve fındık alımı yapmasını istediklerini kaydetti.