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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.04.2020 - 09:08,Son Güncelleme:

TMO'dan üreticiye ve tüketiciye güvence

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TMO'dan üreticiye ve tüketiciye güvence
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticilere yönelik olarak ektikleri ürünlere ilişkin hak ettikleri değeri sunacaklarını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal "Mayıs ayı içinde çiftçimizin beklediği alım müdahale fiyatlarını açıklamak için gayret ediyoruz. Üreticilere, ekmiş oldukları ürünlerle ilgili hak ettikleri değeri sunmuş olacağız. Bundan hiçbir şekilde şüpheleri olmasın" dedi.

Güldal "Meteorolojik bir problem olmazsa haziranda Türkiye'yi 20 milyon tonluk buğday rekoltesi yani ciddi bir üretim bekliyor. Dolayısıyla zam gelmesi ve fiyatın değişmesi için herhangi bir neden yok. Sanayiciler hem piyasada arz kesintisi meydana getirmedi hem de hiçbir üründe, özellikle kuru gıdada en ufak bir fiyat artışı söz konusu olmadı" açıklamasında bulundu.

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