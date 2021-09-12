TMO yarın çeltik alımlarına başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TMO'nun 2021 sezonu çeltik alım fiyatlarını paylaştığını anımsatarak, alımların ton başına Baldo çeşidi çeltik için 5 bin 500 lira (55 randıman), Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira (60 randıman) ve Luna çeşidi için 4 bin lira (65 randıman) olacağını söyledi.

Bu fiyatlara ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca çeltik üreticilerine dekar başına 62 lira mazot, 8 lira gübre ve 16 lira sertifikalı tohum desteği ile ton başına 100 lira prim desteği verildiğine işaret eden Güldal, "Çeltik alımlarımıza da 13 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başlayacağız. Bu alımlarımız 30 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Güldal, TMO'nun faaliyet alanlarında her ürünün alımında olduğu gibi çeltik alımında da en başta dikkat edilecek hususun salgın hastalığa karşı tedbir almak olacağını belirterek, "Hem personelimiz hem de vatandaşlarımızın sağlığı için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığımız tedbirlere herkesin uymasını bekliyoruz. Maske, mesafe ve hijyen yine öncelikli kuralımız olacak." diye konuştu.

TMO olarak alımları randevulu yaptıklarına dikkati çeken Güldal, randevulu alım sistemiyle hem salgın hastalığa karşı önlem alındığını hem de üreticilerin alım noktalarında sıra beklemeden ürünlerini teslim etmelerine olanak sağladıklarını anlattı.

Güldal, üreticilerin randevularını TMO internet sayfasından alabilecekleri gibi iş yerlerine başvuru yaparak da alabileceklerini kaydederek, randevu almadan önce Çiftçi Kayıt Sistemlerinin (ÇKS) güncellenmesi gerektiğini dile getirdi. Güldal, "Üreticilerin, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaralarıyla alım noktalarına gelmeleri ve ürünleri burada teslim etmelerini bekliyoruz." dedi.

"ÇELTİK ALIMI VE DEPOLANMASI KONUSUNDA FAZLASIYLA TECRÜBELİYİZ"

TMO olarak faaliyet alanlarındaki ürünlere yönelik fiyat açıkladıklarında üreticilerin getireceği ÇKS'ye kayıtlı miktarın tümüne talip olacak şekilde hazırlıklar yaptıklarının altını çizen Güldal, şu değerlendirmede bulundu:

"Çeltik içinde aynı şartlarımız geçerli. ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamını satın alacağız. Bizim hedefimiz, çeltik üreticilerimizin bize getireceği tüm ürünleri onları mağdur etmeden almak. Bu şu anlama geliyor: Alımda sınırımız yok, çünkü TMO olarak depolama sıkıntımız yok. Personel, ekipman sıkıntımız yok, mali sıkıntımız yok. Çeltik alımı ve depolanması konusunda fazlasıyla tecrübeliyiz. Üreticilerimiz ürünlerini bize getirdiklerinde ödemelerini de bir hafta on gün içinde alacaklar. Ancak biz herhangi bir aksiliğe mahal vermemek adına ödeme süremizi maksimum 21 gün ile sınırlı tutuyoruz."

"GEREKTİĞİ ZAMAN PİYASA REGÜLASYONUNDA BU ÜRÜNLERİ KULLANACAĞIZ"

Güldal, hasat zamanında üreticinin korunması adına her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Açıkladığımız fiyatlarla ürünlerin, değerinde işlem görmesini sağlıyoruz. Bir diğer önemli görevimiz de tüketicinin korunması. Üreticilerden aldığımız ürünleri dengelerini gözeterek yıl boyu piyasaya sunuyoruz. Yani faaliyet alanımızdaki ürünlerde fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine de anormal derecede yükselmesini önlemek bizim asli görevimiz. Üreticilerden aldığımız çeltiği de bu kapsamda değerlendireceğiz. Gerektiği zaman piyasa regülasyonunda bu ürünleri kullanacağız."

TMO stoklarının ülkenin güvencesi olduğunu vurgulayan Güldal, Ofisin elinde piyasayı düzenleyebilecek ölçüde çeltik ve pirinç bulunduğunu sözlerine ekledi.

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