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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

TMO fındık satışı yapacak

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TMO fındık satışı yapacak
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Levant ve Giresun tipi fındıklar, kilogramı 21 liradan satışa sunulacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nisanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarından 20 bin ton fındığın daha satışa sunulacağını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TMO'nun fındık satışına ilişkin bilgi verdi.
Nisanda 20 bin ton fındığın daha satışının yapılacağını belirten Pakdemirli, "Levant ve Giresun tipi fındıklar, kilogramı 21 liradan satışa sunulacak. Yurt içi tüketimde kullanılan Giresun tipi fındıkta fiyat değişikliği yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

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