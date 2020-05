TMO bayramdan sonra buğday alımına başlayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ramazan Bayramı'ndan sonra buğday hasadının başladığı bölgelerde kendilerinin de ürün alımına başlayacaklarını belirterek, "Biz de sahada tüm noktalarda alım yapacağız. 10 gün içinde de ücretlerini ödeyeceğiz." dedi.



Güldal, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TMO'nun buğday ve hububat alım fiyatlarını değerlendirdi.



Son iki yıldır hasat döneminden önce kurumun görev alanına giren ürünlerle ilgili alım fiyatını açıkladıklarına işaret eden Güldal, "Böylece üreticinin sezona fiyatları bilerek girmesini sağlıyoruz. Üreticiye, TMO'nun verdiği fiyat, serbest piyasa fiyatı ile dünya piyasası rakamlarını değerlendirerek, kendisine göre satış ve pazar politikası izlemesi için imkan yaratıyoruz." diye konuştu.



Güldal, TMO'nun sloganının "Ofis çiftçinin kara gün dostudur" olduğunu da anımsatarak, tüm faaliyetlerini öncelikle çiftçinin üretmesi ve üretiminin karlı olmasını sağlamak için gerçekleştirdiklerini söyledi.



Hububat ve bakliyat alım fiyatlarını, maliyetler, iç ve dış piyasa fiyatları, enflasyon oranları, çiftçi beklentileri ve genel piyasa şartlarını dikkate alarak belirlediklerini anlatan Güldal, yıl boyunca tüm bu verileri yakından takip ederek fiyatı oluşturduklarını belirtti.



"ALIM POLİTİKASI ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA DEVAM EDECEK"



Güldal, alım fiyatı açıklanan buğdayın en stratejik tarım ürünlerinin başında geldiğine işaret ederek, "Dolayısıyla buğday üretiminin yıllık 22 milyon ton civarına gelmesi lazım. Başka ürünlere geçiş nedeniyle buğday ekiliş alanları ve üretiminde azalma olmuştu. Bunun telafi edilmesi ve buğday lehine politika oluşturulması gerektiğini düşündük. Bakanlığın prim destekleriyle birlikte biz de alım fiyatını daha güçlü şekilde çiftçilere sunduk. Önümüzdeki yıllarda da bunu devam ettireceğimize yönelik güçlü mesajlar veriyoruz." diye konuştu.



Açıkladıkları alım fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğine de dikkati çeken Güldal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin her bölgesinden gerek çiftçiler gerekse çiftçi örgütlerinden çok sayıda mesaj aldık. Fiyatların gayet dengeli ve yerinde olduğunu, çiftçi beklentisine çok yakın olduğunu ve çiftçinin memnun olduğunu, fiyatların böyle devam etmesi halinde buğday ve hububat üretiminin yeniden yükselişe geçeceğini ve rekoltenin artacağını ifade ediyorlar. Geçen yıl açıklanan fiyat, buğday üretiminde yüzde 5'lik artışa sebep oldu. Önümüzdeki yıllarda da beklediğimiz 22 milyon tonluk buğday üretimini yakalamış olacağız. Bu yıl buğday üretiminin 20 milyon tonun bir miktar üzerinde olmasını bekliyoruz."



"ALIM FİYATI 2 BİN LİRAYI BULACAK"



Güldal, açıkladıkları bakliyat fiyatlarını da değerlendirerek, şöyle devam etti: "Bu yıl kırmızı mercimekte pozitif ayrımcılık yaptık. Kırmızı mercimek ve kuru fasulyede üretimin artmasını öngörüyoruz. Kırmızı mercimek alım fiyatını yüzde 40'lık artışla ton başına 3 bin 500 lira olarak açıkladık. Kuru fasulyede fiyat açıklamadık ancak hazırlığımız var. Serbest piyasada çiftçinin memnun olacağı bir fiyat oluşacağını tahmin ediyoruz. O nedenle fiyat açıklamıyoruz. Düşündüğümüz fiyatın altına düşmesi halinde müdahale ederiz."



Güldal, açıklanan buğday fiyatlarına ek olarak yüzde 3 kalite pirimi verdiklerini, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının hububat desteği, lisanslı depo desteğiyle birlikte ekmeklik buğdayda ton başına 1650 lira olarak açıklanan fiyatın 2 bin lirayı bulacağını anlattı.



Randevulu sistemle çalışılacak alımların 260 noktada ve 125 lisanslı depoda gerçekleşeceğini bildiren Güldal, "Bayramdan sonra kimi bölgelerde hasat dönemi başlamış olacak. Biz de sahada tüm noktalarda alım yapacağız. 10 gün içinde de ücretlerini ödeyeceğiz. Hasat başlayan yerlerde alım noktaları da açılacak." ifadesini kullandı.

Güldal, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tüm çiftçilerin gününü kutlayarak, şunları kaydetti:



"TMO olarak çiftçi yararına olan faaliyetlerimizi artırarak sürdürmek istiyoruz. Bu noktada Türkiye'nin her köşesinde üretim yapan çiftçilerin üretimden geri kalmaması, bir karış topraklarının boş bırakılmaması ve gelirlerinin daha yüksek olması için iş birliği yapacağız. Devlet her zaman destekleriyle çiftçinin yanında olacak. Herhangi bir ihtiyaç durumunda da kamu kurumları, bakanlık ve TMO olarak her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Çiftçilerimize bereketli bir sene diliyorum."