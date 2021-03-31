‘TL’nin gücünü ve itibarını sağlayacağız’

Merkez Bankası’nın 89. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, burada yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın yasayla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydetti. Orta vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını dile getiren Kavcıoğlu, “Bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız. Orta vadeli çerçeveyle uyumlu şekilde 2023 yılında enflasyonu yüzde 5’e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım. Kurumsallığımız, güçlü analiz kapasitemiz ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir tutum içerisinde olacağız. Merkez Bankası olarak, temel amacımız doğrultusunda elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SIKI PARA POLİTİKASI

Gelecek dönemde, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, temel politika aracı olmaya devam edeceğini ve para politikasını sade bir operasyonel çerçevede uygulamayı sürdüreceklerini söyleyen Kavcıoğlu, “Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak. Enflasyonla mücadele kararlılığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız” dedi. Kavcıoğlu, içinde bulunulan dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Parasal duruş, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli hedeflerimize ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık düzeyinde belirlenmeye devam edilecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.”

KALICILIĞINI SAĞLAYACAĞIZ

Kararlarını veri odaklı bir yaklaşım içerisinde, enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını göz önünde bulundurarak alacaklarının altını çizen Kavcıoğlu, “Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak, enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. Unutulmamalıdır ki; fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır” dedi.

Öte yandan Merkez Bankası kârının 30.2 milyar TL’si hazineye aktarılacak.

MERKEZ’E YENİ BAŞKAN YARDIMCISI

Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınırken, yerine Mustafa Duman getirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete’de dün yayımlandı. ODTÜ İşletme mezunu olan Mustafa Duman, City University CASS Business School, Londra’da MBA ve Marmara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü’nda sermaye piyasaları yüksek lisansı yaptı. Morgan Stanley Menkul Değerler’de Ocak 2013’te genel müdür yardımcısı, Şubat 2020’den itibaren vekaleten genel müdür olan Duman, geçen yıl ağustos ayında da asalaten genel müdür olarak atanmıştı. Genel Kurul’da aynı zamanda banka meclisinden Para Politikası Kurulu üyesi olan Ömer Duman görevden alındı. Genel Kurul’da Ömer Duman’ın görev süresini tamamlanmak üzere Banka Meclisi üyesi olarak Ertan Aydın seçildi. Görev süreleri dolan Nurullah Genç ile Derya Yücel yeniden Banka Meclisi üyesi olarak seçildi.

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