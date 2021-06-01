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Ekonomi
Haber Giriş: 01.06.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... TL mevduatta stopaj desteği uzatıldı

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Son dakika... TL mevduatta stopaj desteği uzatıldı

Hazine kaynaklarından elde edilen bilgiye göre TL mevduatlarına uygulanan stopaj indirimi haziran ve temmuz ayında da devam edecek.

Türk Lirası tasarrufları artırmak amacıyla Ekim 2020’de başlatılan uygulamanın bir kez daha uzatıldığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları süresi 31 Mayıs'ta dolan teşvikin haziran ve temmuz aylarında da devam edeceğini belirtti.

Ekim 2020'de 3 aylığına başlatılan uygulama geçen aralık, Mart 2021 tarihine uzatılmıştı. Mart ayında ise stopaj indirimlerinin 2 ay daha devam etmesine karar verilmişti. Mevduatlarda stopaj desteği bugün itibarıyla üçüncü kez uzatılmış oldu.

 Mevduatlarda uygulanacak oranlar şöyle:

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadelilerde yüzde 5.

-1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3.

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0.

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