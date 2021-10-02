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TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

#Mevduat#Stopaj#Destek
TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 30 Eylül tarihinde sona eren indirimli stopaj uygulaması 31 Aralık 2021’e kadar uzatıldı. Bu karar, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar ile bu tarihte iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak. Pandemi döneminde getirilen sektörlere ilişkin KDV indirimleri ise uzatılmadı.

 

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#Mevduat#Stopaj#Destek