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TL dönüşüm için esnek uygulama

#Merkez Bankası#TL Korumalı Mevduat Sistemi#Döviz Kuru
TL dönüşüm için esnek uygulama

Merkez Bankası, TL korumalı mevduat sisteminde yığılmayı önlemek için değişikliğe gitti. Saat 11’de açıklanan dönüşüm kuru artık günde 6 kez açıklanacak. Saat 10.00 ile 15.00 arasında her saat kur açıklanacak. Böylece saat 11’deki yığılma ve spekülasyon öncelenecek, vatandaşa esneklik sağlanacak.

 

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Merkez Bankası (MB) tarafından dün yayımlanan iki ayrı tebliğde dövizden ve altından TL’ye dönüşüm hesaplarıyla ilgili dönüşüm kurlarında düzenleme yapıldı. Buna göre dönüşüm kuru olarak Merkez Bankası tarafından saat 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00’de ilan edilen ve döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan döviz alış kuru dikkate alınacak. MB ayrı bir tebliğ ile altından TL’ye dönüşüm hesapları için de benzer bir düzenleme yaptı. Altın dönüşüm fiyatı Merkez Bankası tarafından saat 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00’de ilan edilen ve altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği saat itibarıyla en son açıklanmış olan 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatı olarak uygulanacak.

ESNEKLİK GETİRECEK

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Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre saat 11.00’de açıklandığında volatilitenin yüksek olduğu müşteri ve bankaların da bu yönde bir talebi olduğu belirtildi. Saat 14.00’de çevirmek isteyenler için bazen kurun düşük kalabildiğini anlatan uzmanlar, saat 11.00’de spekülasyonun da olduğunu dile getirdiler. Değişiklikle daha şeffaf olacağını, gün içine yayılacağını kaydeden uzmanlar, “Esnek bırakılıyor. Saat 14.20’de geldi saat 14.00’deki kur geçerli olacak” dediler.

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#Merkez Bankası#TL Korumalı Mevduat Sistemi#Döviz Kuru

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