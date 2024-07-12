TKYB’den 50 milyon dolarlık üst fon

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TKYB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, TKYB Üst Fonu, Türkiye Kalkınma Fonu tarafından yönetilecek. Fonların fonu yapısıyla yalnızca piyasadaki girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarına yatırım yapacak TKYB Üst Fonu’nun yerli ve yabancı yatırımcıların katılımıyla büyümesi ve ekosistemde önemli bir çarpan etkisi oluşturması bekleniyor.

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Kamunun kalkınma bankası olarak Türkiye’nin gelişimi için önemli bir misyon üstleniyoruz ve bu misyon kapsamında sermaye yatırımlarına çok önem veriyoruz” dedi. “2007’de Türkiye’nin ilk fonların fonu olarak kurulan İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifinin ilk yatırımcılarından biri olan TKYB, bu süre zarfında fon yönetim sürecine dair önemli bilgi birikimine erişti” diyen Öztop, “Bu köklü deneyimin üzerine 2019’da inşa edilen Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla, ülkemiz için önemli bir yapı taşı olacağına inandığımız üst fon ile Türkiye girişimcilik ekosisteminin daha da güçlenmesine ciddi katkılar sağlayacağız” diye konuştu.