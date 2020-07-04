TK Sera AŞ'den tarımsal üretime yatırım desteği

Piyasada fiyat dalgalanmasının önüne geçmenin yanında sürdürülebilir tarımsal üretimin önünü açmak ve üretim alanlarını genişletmek amacıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri Sera AŞ (TK Sera AŞ), Ankara Polatlı 2. Organize Sanayi Bölgesinde (Polatlı 2. OSB) 37 bin metrekare arazi üzerinde, 5 bin metrekare kapalı alana sahip olacak soğan depolama ve işleme tesisinin inşaatına başladı.



Yeni yatırımlarla ülke tarımına ve çiftçilere yeni kaynaklar oluşturmayı sürdüren TK Sera AŞ, bu yıl Muğla-FethiyeMersin sahil hattında 6 depo ürün işleme, paketleme tesisini hizmete alırken, yeni yatırımlara imza atmayı da sürdürüyor.



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TK Sera AŞ'nin mevsimsel şartlar, dış etkenler, arz-talep dengesizliğinden kaynaklı piyasa dalgalanmalarına çözüm oluşturmak adına birçok yeni yatırım planladığını belirtti. Poyraz, yatırımlarla piyasada fiyat dalgalanmalarının önüne geçmeyi, sürdürülebilir tarımsal üretimi ve üretim alanlarını genişletmeyi amaçladıklarını anlattı.



Geçen yıl kış sezonunda özellikle patates ve soğan fiyatları üzerinden spekülatif hareketlerle hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur edildiğini hatırlatan Poyraz, bu tür senaryoların tekrar etmemesi için planlamalar yaptıklarını anlattı.



Poyraz, Tarım ve Orman Bakanlığının talep ve destekleriyle TK Sera AŞ ile gerekli adımları attıklarını belirterek, "Bu kapsamda Ankara Polatlı 2. OSB'de 37 bin metrekare arazi üzerinde 5 bin metrekare kapalı alana sahip olacak soğan depolama ve işleme tesisi inşaatına başladık. Eylül ayında hizmete girmesi planlanan tesisin, 2021 yılında kapalı alan kapasitesinin 20 bin metrekareye çıkarılmasını planladık." dedi.



SÖZLEŞMELİ ÜRETİMDE PİLOT UYGULAMALAR BAŞLADI



TK Sera AŞ'nin seracılığın yanında yeni yatırımlarına paralel olarak sözleşmeli üretim de yapacağına dikkati çeken Poyraz, patates, soğan ve örtü altı yaş sebze grubunda sözleşmeli üretimde pilot uygulamaların başladığını söyledi.



Poyraz, TK Sera AŞ'nin üreticiler için tohum, fide, gübre, ilaç gibi girdilerini temin edeceğini bildirerek, şunları kaydetti:



"Üreticilerin hasat ettiği tüm ürünleri alacak ve hasattan elde edilen ürünlerin gıda laboratuvarlarında analizini yaptırarak gıda güvenliğine de katkı verecek. Hasattan elde edilen ürünlerin hızlı, doğru ambalajla ve tazeliği ile tüketiciye uygun fiyattan sunulması amacıyla da hizmet verecek. TK Sera AŞ, yeni yatırımlarımızla büyümeye ve tarım paydaşlarını büyütmeye devam edecek."