TK Elevator, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

Asansör ve yürüyen merdiven sektöründe lider küresel oyuncu TK Elevator, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayarak dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifinin üyesi oldu. TK Elevator bağımsız bir şirket olarak, sürdürülebilir bir gelecek, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzluğa karşı küresel ölçekte verilen mücadeleye katkı anlamında kararlılığını ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler’i; dünyadaki tüm şirketleri insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele etrafında şekillenen, küresel ölçüde kabul edilmiş on prensip temelinde çalışma, stratejilerini yönetme ve BM hedeflerini desteklemek için somut adımlar atmaya davet ediyor. Platform dünya çapında, 160’dan fazla ülke, 69 yerel ağ üzerinden 9 bini aşkın şirket ve 3 bin sivil organizasyonun imzaladığı ilkeler, alanında şimdiye kadarki en kapsamlı girişim olarak biliniyor.

TK Elevator’ın ilkeleri imzalaması, kendi değerleri ve kurumsal prensiplerinin birer yansıması oluyor. Bu amaçlar doğrultusunda hareket eden, tam teşekküllü ve en gelişmiş uyum programını yürürlüğe alan şirket, insan hakları ve çalışma standartlarına yönelik herhangi bir ihlali tolere etmeyeceğini duyurdu. TK Elevator, iş ortaklarından da bu temel değerleri savunmalarını istiyor. Şirket, sözleşmeyi imzalayarak, bu önemli hedeflerin korunması ve hedeflere ulaşılması için aktif olarak çalışan kamu ve özel sektör oyuncularıyla güçlerini birleştiriyor.

TK Elevator CEO’su Peter Walker konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Davranış kurallarımızla uyum içinde olduğu için BM Küresel İlkeler hedeflerine katkı sağlamayı önceliğimize aldık. TK Elevator yöneticileri ve çalışanları bu ortak hedef ve değerleri paylaşıyor. Biz de iş ortaklarımızla birlikte, sözleşme taahhütlerini şirketimize daha çok entegre etmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

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