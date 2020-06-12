Titanic Deluxe Bodrum’da Ege’nin huzur dolu mavisi ile yenilenmeye davet

Bodrum’un en güzel koylarından Güvercinlik’te, Ege’nin iki yakası Bodrum ve Mikanos’un mimari esintilerini konfor için tasarlanmış konseptiyle birleştiren Titanic Deluxe Bodrum ile kalbiniz Ege’de kalıyor.



350 metre uzunluğundaki bembeyaz kum plajında tüm güneşlenme alanları özel pavillon şeklinde tasarlanmış Titanic Deluxe Bodrum’un yemyeşil bahçelerinde yer alan hamaklarda huzurla dolacağınız, yeşil ve mavinin ahengini doyasıya yaşayacağınız rüya gibi bir tatil sizi bekliyor.



Misafir konforu ve memnuniyeti için kişiye özel yaklaşımlar ile, lüks ve şıklığı bir arada sunan Titanic Deluxe Bodrum, uzman şeflerin yönettiği her damak tadına hitap eden a’la carte restoranları ve iddialı lezzetleri ile de öne çıkıyor.



Ege’ye nazır manzarası ile güzellik ve arınma noktası “BeFine Spa” ise sizi açık havada büyülü bir spa yolculuğuna davet ediyor. Egzotik ve huzur veren ortamında uzman terapistlerin eşsiz dokunuşları, dünyaca ünlü kozmetik markalarıyla uyguladığı seanslar vücudunuzu dinlendirerek tatilinize huzur ve dinginliği getiriyor. Özenle hazırlanmış arınma programları, egzotik kokular ve dinlendiren bitki çayları kendinizi iyi hissetmeniz için her olanağı sunuyor.



Doğanın tüm renkleriyle iç içe, sunduğu olanaklar ile izole bir tatil ayrıcalığı yaratan Titanic Deluxe Bodrum bugüne kadar yaşadığınız tüm tatil deneyimlerini unutturacak çok özel tatil anıları için sizi bekliyor.