TİSK’ten Oktay’a ziyaret

TİSK’ten yapılan açıklamada, Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan görüşmede, TİSK’in güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak için yaptığı tespitleri ve önerilerini sunduğu belirtildi. Pandeminin işgücü piyasaları ve reel sektör üzerindeki etkilerinin ve son ekonomik gelişmelerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, “Aynı zamanda, normalleşme döneminde ülkemizi rekabette öne çıkaracak öneriler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.