TİSK’ten Oktay’a ziyaret
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret etti.
TİSK’ten yapılan açıklamada, Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan görüşmede, TİSK’in güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak için yaptığı tespitleri ve önerilerini sunduğu belirtildi. Pandeminin işgücü piyasaları ve reel sektör üzerindeki etkilerinin ve son ekonomik gelişmelerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, “Aynı zamanda, normalleşme döneminde ülkemizi rekabette öne çıkaracak öneriler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.
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