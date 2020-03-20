TIR şoförleri 14 günlük karantinayı sınırda bekliyor

Çin’de başlayan dünyanı dört yanına yayılan koronavirüs salgını ekonomiden sağlığa birçok alanda kuralların yeniden yazılmasına neden oldu. Ülkeler eve kapanırken, birçok firma evden çalışma düzenine geçti. Ancak iki sektör var ki evden çalışma yapması ya da işleri durdurması mümkün değil. Bunların başında sağlık çalışanları gelirken, diğer bir grup ise nakliyeciler. TIR’lar yurt içi ve yurt dışında ilaç ham maddesinde gıdaya kadar tedarik zincirinin bozulmaması için canla başla kilometrelerce yol kat ediyor. Uluslararası nakliye işinde çalışan TIR şoförleri son günlerde farklı bir sorunla da uğraşmak zorunda. Özellikle Batı ülkelerine ürün götüren ya da oradan Türkiye’ye yük taşıyan şoförler 14 günlük karantina uygulamasına alışmaya çalışıyor. Öyle ki şu anda Kapıkule sınırında yaklaşık 1000 TIR şoförü 14 günlük karantina sürelerinin dolmasını bekliyor. 14 günlük karantina süresi dolan TIR şoförleri yeniden Avrupa ülkelerine yük götürüyor. Oradan aldıkları ürünleri de Türkiye’ye getiriyor. Türkiye’ye bir daha geldiklerinde ise yine karantina süreci başlıyor.



KONTROLLER ARTTIRILABİLİR



Konu ile ilgili Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener ile konuştuk. Yaşanan durumun zorluklarına vurgu yapan Şener, şu konulara dikkat çekti: “Yurda giriş yapan uluslararası taşımacılık yapan şoförlerimizden sınır kapılarında bir form doldurmaları isteniyor. Bu formun ardından yüklerini boşalttıktan sonra kendilerini 14 günlük karantinaya almaları isteniyor. 14 gün dolmadan yurt dışına çıkışlarına bir daha izin verilmiyor. Bu durum işlerin aksamasına neden oluyor. Çünkü AB ülkelerinin Türkiye’de vize veren kurumları kapalı. Vizesi olmayan şoförler şu anda vize alamıyor. Vizesi olanlar da 14 gün dışarı çıkamıyor. Eğer risk varsa şoförlerin ailelerinin yanına gitmesinin daha büyük bir problem olacağını düşünüyoruz. Şoförlere yurda geldiklerinde test yapılması kontrollerin arttırılmasıyla bu sorunu açılabileceğini, 14 günlük karantina sürecine gerek duyulmadan bu işin çözülebileceğini düşünüyoruz. Çünkü şu anda 1000’e yakın TIR ve şoförü 14 günlük karantina sürecinin dolmasını bekliyor.”



ROMANYA VE BULGARİSTAN



Yurt dışından gelen şoförler için farklı uygulamalar olduğuna değinen Fatih Şener, “Yabancı şoför eğer risk grubundaki ülkelerden geliyorsa geldiği ülkeye göre 3-4 günlük yol süresi karantina süresinden düşülüyor. 10 gün sınırda bekletiliyor. Sonra yük boşaltmasına izin veriliyor ve ülkeden çıkması isteniyor. Ancak Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden gelen şoförlere karantina ya da bekletme kuralı uygulanmıyor. Başka ülkelerden gelen şoförler de Bulgaristan veya Romanya’dan geldiklerini beyan ederek karantinaya takılmadan girişleri esnasında ateşlerine diğer semptomlar kontrol edilerek ülkeye girip çıkabiliyor” diye konuştu.

AVRUPA SÜRÜŞ SAATLERİ UZATILDI

Avrupa’da sevkıyatın aksamaması için farklı uygulamaların devreye alındığını dile getiren Fatih Şener, “Avrupa Birliği yaptığı açıklama ile olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkelerde bir TIR’lara kısıtlama yapılmadığını duyurdu. Birçok kolaylık sağladı. Örneğin Almanya’da pazar günleri sürüş yasağı vardı bu da kaldırıldı. Avrupa’da maksimum 8 saat olan araç kullanma süresi de 10 saate çıkarıldı. Avrupa topraklarında taşımacılar sağlıkçılar gibi alkışlanarak çalışmaları takdir ediliyor. Çünkü böyle kriz ortamlarında tedarik zincirinin kopmaması büyük önem arz ediyor. Bu araçlar ilaç ham maddesi ve gıda taşıyorlar. TIR kabinleri sokaktan daha güvenli, şoförler izole bir hayat yaşıyor zaten”