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Time’ın dünya devleri listesinde dört Türk şirketi

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#TIME Dergisi#Statista#Koç Holding
Time’ın dünya devleri listesinde dört Türk şirketi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 07:00

TIME Dergisi’nin Statista ile birlikte hazırladığı “Dünyanın En İyi Şirketleri-2024” listesinde Türkiye’den dört şirket yer aldı.

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Sabancı Holding listeye 405’inci sıradan girerek Türk şirketleri içinde birinci oldu. Koç Holding’in 499’uncu sırada yer aldığı listede Akbank 820’nci ve Enka 887’nci olarak yer buldu.

BİRİNCİ APPLE OLDU

Time Dergisi tarafından “Dünyayı değiştiren şirketler” olarak tanımlanan organizasyonlar, genel bir skor üzerinden sıralanırken, üçlü bir formülle şirket skorları belirleniyor. Çalışan memnuniyeti anket sonuçları, gelir artışı ve küresel çevresel, sosyal, yönetişim (ESG) bu formülün ana girdilerini oluşturuyor. Çalışan memnuniyetine ilişkin skorlar, 50 ülkeden yaklaşık 170 bin kişinin katıldığı anketler sonucunda belirlenirken, gelir artışında ise şirketlerin 2021-2023 döneminde ortaya koydukları ciro artışı dikkate alınıyor.
Bu yıl listenin ilk sırasında Apple yer aldı. Apple’ı Accenture ve Microsoft takip etti.

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#TIME Dergisi#Statista#Koç Holding

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