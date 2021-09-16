Time dergisi seçti: Fatih Birol en etkili 100 kişiden biri oldu

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TIME dergisinin dünya çapında en etkili isimleri seçtiği ve bu yıl 18’incisini yayımladığı ‘TIME 100 Listesi’ açıklandı. Dünyanın en etkili 100 kişisi arasında öncü isimlerden biri olarak gösterilen Birol, listedeki tek Türk oldu. Birol, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede, “Dünya ekonomisi için en önemli sektörlerden biri olan enerji sektörünü temsil etmek çok önemli. Türkiye’yi temsil etmek benim için büyük bir gurur kaynağı. Beni tek üzen, çok kıymet verdiğim babamın bunu görememesi” ifadelerini kullandı. ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry de TIME dergisinde Fatih Birol için kaleme aldığı yazıda, IEA Başkanı Birol’un yüksek teknoloji verilerini bilgi birikimiyle bir araya getirerek işlediğini belirterek, şunları kaydetti:

‘DÜNYA LİDERLERİNE GÜVENİLİR DANIŞMAN’

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“Dünya liderlerine güvenilir bir danışman olan Birol, karbon emisyonlarını azaltmak ve gezegenimizi kurtarmak için ne yapılması gerektiği konusunda tarafsız bir otorite. Birol, IEA’yı ağırlıklı olarak petrol piyasalarını takip eden bir kurumdan, dünyanın büyük ekonomilerine enerji teknolojilerinde danışmanlık eden lider bir kurum haline dönüştürdü. Bu yıl IEA 2050’de sıfır emisyon hedefine ulaşmak ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için ilk kapsamlı yol haritasını yayımladı. Çin, Hindistan, Endonezya gibi birçok ülke, kendisinden iklim değişikliğiyle mücadeleyi hızlandırmak ve sıfır emisyona ulaşmak için yol haritaları istedi. Bu hedefe ulaştığımızda ki eğer bu hedefe zamanında ulaşabilirsek, Fatih Birol’un, sözleri gerçeğe dönüştürmeye rehberlik ettiğini göreceğiz.”

6 YILDIR IEA BAŞKANI

IEA’da 1995’ten beri çeşitli görevlerde bulunan Fatih Birol, son 6 yıldır kurumun başkanlığını yürütüyor. TIME 100 listesinde ABD Başkanı Joe Biden, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkanı Frans Timmermans, eski ABD Başkanı Donald Trump, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle gibi ünlü isimler yer aldı.