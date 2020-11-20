TİM’den ihracat için yeni yol haritası

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve TİM Yönetim Kurulu ve Sektörler Konseyi başkanlarından oluşan heyeti, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Görüşmede Gülle, TİM Sektörler Konseyi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, dış ticaret fazlası veren Türkiye vizyonu kapsamında yeni normal ve yeni reform döneminde ihracatta seferberlik başlatarak tam destek verdiklerini, ihracattaki yeni yol haritalarını, eylem planını ve TİM’in projelerini detaylı bir sunumla paylaştı.

6 KAT BÜYÜDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugüne kadar ihracata verdiği desteklerden dolayı müteşekkir olduklarını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye ihracat macerasına Cumhurbaşkanımızla beraber, 35 milyar dolar iken başladı. Bugün 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerliyoruz. Yani üçüncü binyıla başladığımızdan beri Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde neredeyse ihracatı 6 kat büyüttük. Türkiye’yi ihracatla yükselttik, yükseltmeye de devam edeceğiz” dedi.

BEKLENTİLER SIRALANDI

TİM Başkanı Gülle, Türk ihraç mallarını, ülkemizin alamet-i farikası haline getirmek için var güçleri ile çalıştıklarına vurgu yaptı. Gülle, TİM olarak ihracatta başlattıkları yeni seferberlikle ilgili beklentilerini şöyle sıraladı: “Dış ticaret rejimi ve kambiyo rejiminin; şeffaf, anlaşılır olması, çok sık değil az ve öz değişiklik yapılması. Cumhurbaşkanımızın sık sık çizdiği gibi, sürekli yükselen değil, öngörülebilir bir kur seviyesi için piyasa dinamikleri ile eş anlı yürüyen bir ekonomi yönetimi, güveni tesis eden yeni bir yaklaşım. Eximbank ve ihracatın finansmanını sağlayan kurumlara sürekli destek ve kaynak sağlanması. Ülkemizin tedarik ve dış satım imkanını artırılabilmesi için, etkin ve rekabetçi bir lojistik ağı. Merkez Bankamız ve kamu bankalarıyla sürekli koordinasyon içinde olmak, ayda bir kere karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak. Dijital altyapı ve otomasyon sistemleri ile ilgili olarak acil yatırımların yapılması.”