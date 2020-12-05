TİM ve THY’den ihracata katkı sağlayacak işbirliği

Türkİye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile THY arasındaki “İşbirliği Protokolü Lansmanı” TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yıl başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan salgının tüm sektörleri olduğu gibi havacılık sektörünü de olumsuz etkilemeye devam ettiğini dile getirdi. Aycı, “Türkiye İhracatçılar Meclisi önderliğinde ihracatçılarımızla yapılan anket çalışmaları neticesinde ihracatımız için stratejik öneme sahip olduğunu belirlediğimiz toplam 28 destinasyonda mart sonuna kadar toplam 75 bin tonluk kapasiteyi yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen indirim oranlarıyla ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

İHRACATA TEŞVİK

TİM işbirliğiyle, Türkiye’nin ihracat seferberliği kapsamında Turkish Cargo olarak yeni ihracat teşvik kampanyasını açıklamaktan mutluluk duyduklarını belirten Aycı, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz üç yıl içerisinde ihracat meclislerimiz ile gerçekleştirdiğimiz muhtelif kampanya çalışmalarımız sonucunda ürün bazında toplamda yüzde 40’tan yüzde 105’e varan ihracat artışlarını da hep birlikte sağladık. Turkish Cargo’nun açtığı her yeni uçuş noktasıyla birlikte o ülkeye yapılan ihracatımızın artmış olduğunu da hep birlikte memnuniyetle gözlemlemiş bulunuyoruz. Türk ihracatçısının yeni pazarlara açılmasını ve mevcut pazarlarda ise ihracat ürünlerinin transfer uçuşlarına gerek bırakmaksızın direk ve en hızlı şekilde taşınmasını sağlıyoruz. Bu değerli misyonun bilinci ve motivasyonu ile son yıllarda atmış olduğumuz adımlar neticesinde Turkish Cargo olarak aynı yolcuda olduğu gibi kargoda da dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan hava kargo şirketi haline geldik.”

4 KITAYI KAPSIYOR

Aycı, “Amerika Birleşik Devletleri’nden en doğuda Hong Kong’a, Malezya’ya, en güneyde Hindistan’dan en kuzeyde Norveç’e kadar uzanan ve 4 kıtayı kapsayan bu kampanya ile birlikte ihracatçılarımızın rekabet güçlerini daha da arttıracaklarına olan inancımız tamdır. Turkish Cargo olarak, ihracatçımızın imkan ve kabiliyetlerini arttırmaya, güvenilir lojistik ortağı olmaya ve küresel ticari faaliyetlerinde kolaylaştırıcı rol oynamaya bugün olduğu gibi yarında da sürdüreceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.