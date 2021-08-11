TİM ihracatçı gençler için proje başlattı

Bu kapsamda, ihracatın sürdürülebilirliğinin sağlanması, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirilmesi, genç ihracatçı sayısının artması ve iş dünyasında genç girişimciliğinin geliştirilmesi amacıyla Genç TİM kuruldu. Kuruluş aşamasında tüm sektörlerden 131 genç ihracatçı yer aldı.

GENÇLİK İÇİN ÇALIŞILACAK

TİM Başkanı İsmail Gülle, Genç TİM’in ticari diplomasiden uluslararası işbirliklerine, e-ihracattan ihracat elçiliğine kadar pek çok başlıkta oluşturulacak komiteleriyle gençlik için çalışacağını ve üreteceğini söyledi. Gençlik enerjisinin öneminden bahseden ve sadece bir yaş döneminden ibaret olmadığını kaydeden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: Genç TİM’le beraber, ihracatımızda sürdürülebilirliği sağlamayı, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirmeyi, genç ihracatçı sayısını artırmayı, iş dünyasında genç girişimciliği geliştirmeyi, gençlerimize yönelik ulusal ve uluslararası muadil kuruluşlarla iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz.”

‘İHRACATA TEŞVİK EDECEĞİZ’

TİM Başkanı Gülle, sürdürülebilir yarınlar için gençlere eğitimler vereceklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz, dış pazarlara erişimlerini artıracağız, ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. Genç TİM ajandamızda, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde her yıl Genç TİM İhracat Zirvesi düzenlenmesi, genç ihracatçı odaklı sürdürülebilir faaliyetler, eğitim programları, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri, sanal ve fiziki ticaret heyetleri, iş forumları gibi geniş bir yelpazede faaliyetler bulunuyor.”

‘HEPSİ POTANSİYEL ÜYEMİZ’

TİM Başkanı Gülle, Türkiye’de 18-40 yaş aralığında 30 milyona yakın gencin bulunduğunu kaydederek, gençliğe yapılan yatırımın orta ve uzun vadede çok fazla değer oluşturduğunu, bu durumun en güzel örneklerini son yıllarda genç girişimcilerce hayata geçirilen unicornların gösterdiğini söyledi. Gülle, “Kısa süre içerisinde unicorn sayımız daha da artarak çift haneli rakamlara yükselecek. Amacımız, gençlerimizin ellerinde, ihracatla yükselen Türkiye’yi oluşturmak” diye konuştu. Bir basın mensubunun sorusu üzerine Gülle, Genç TİM’i 61 ihracatçı birliğinin asil, yedek, denetim asil ve denetim yedek kurullarındaki 40 yaş altı gençlerden oluşturduklarını belirterek, “Genç TİM üyelerini yönetimlerde daha da ağırlaştırmak ve yoğunlaştırmak arzusundayız. İhracat yapmak isteyen tüm gençler potansiyel üyemiz ve çalışma alanımız içerisinde” şeklinde cevap verdi.

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