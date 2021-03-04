TİM Başkanı İsmail Gülle’den bankalara çağrı: Kadın girişimcilere pozitif olun

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile şubat ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıya TİM Kadın Konseyi üyeleriyle katıldı. Ardından da bir grup kadın gazeteciyle sohbet eden Gülle, kadınların devlet teşviklerinden ve finansman olanaklarından yeterince yararlanmadığına dikkat çekti. Geçen yıl kadın ihracatçılar için Eximbank’tan 500 milyon dolar kredi limiti ayırdıklarını anlatan Gülle, bunun sadece 5 milyon dolarının kullanıldığını söyledi.

SORUN FİNANS

Kadınların, çalışma hırsının, azminin, hassasiyetinin ülkeye neler katabileceğini gördüklerini vurgulayan Gülle, “E-ticaret platformlarında gördüğümüz tablo inanılmaz sayıda kadın girişimci var. Ama en önemli sorun finanstır, para varsa yatırım vardır. Kredi çekecek, ev, arsa, bina teminatı isteniyor. Makinası, emtiası kabul edilmiyor. Uzun süredir ticaretin içindeyim, kadınlar borçlarına sadık, borcunu bırakmış, başkasına sorun yaşatan kadın firması görmedim. Kadınları girişimci, iharaatçı yapacaksak projelerine kredi verilmesi, cesaretlendirilmeleri lazım. Gerçek pozitif ayrımcılık budur” dedi.

“Asansörde, trafikte yol vermekle olmaz, kadınları girişimci yapacaksak fikirlerine, projelerine kredi verilmesinin önü açılmalı, pozitif ayrımcılık burada yapılmalı.” diyen Gülle, “Tüm bankalarımıza arsa, bina, ev teminatı, kefil yerine kadın projelerinin teminat kabul edilmesi konusunda çağrıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

TEŞVİKLER TEK MASADAN

Kadınların bakanlığın URGE desteklerinden yararlanabilmeleri için kadın kümelenmesi ile dağınık halde verilen devlet teşviklerinden yararlanmayı kolaylaştıracak desteklerin tek masada toplanmasına ilişkin projelerini ise şöyle anlattı: “Sadece banka kredisinde değil, pazara girişte, fuara katılımda çok ciddi devlet destekleri var ama her biri ayrı yerden veriliyor. Biz bu yıl TİM olarak oturup bu teşvikleri tek masada birleştireceğiz. Girişimcinin bu parayı almasını kolaylaştırmak gerekiyor ki biz bunu yapacağız. TİM kanalıyla bu teşviklere erişimi arttıracağız. Ayrıca dünyada kadın emeğiyle üretilmiş ürünler ayrı bir etiketle pazara sunuluyor. 1 lira, 5 lira pahalı da olsa o tercih ediliyor. Yine TİM olarak kadın ürünleri için özel bir etiket oluşturup, bunu ayrı sınıflandırarak rafa koyduracağız.”

‘PİYASA DENGESİNİ BULACAKTIR’

Tüm dünyada talep artışına bağlı olarak hammadde fiyatlarında ve nakliyede olağanüstü yükseliş yaşandığını, bunun üretimde, ihracatta sıkıntı yarattığını belirten Gülle, hazır giyim sektörünün yurtiçinden hammadde ihracatına izin verilmemesi talebine “Geçen hafta bakanlıkta tarafları bir araya getirdik. Bangladeş Pakistan, Hindistan, Portekiz’e iplik ihraç etmişiz. Buna üzülecek değiliz, piyasa dengelerini de gözetmek gerekiyor. İçeride de ciddi bir üretim kapasitemiz var. Önümüzdeki süreçte her şey dengesini bulacaktır” dedi.