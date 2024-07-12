TİM Başkanı Gültepe yüksek maliyet düşük kur kıskacına işaret etti: İhracatçıdan ‘maliyet’ çağrısı

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, dün TİM Sektörler Konseyi Üyeleri’nin de katılımıyla düzenlediği toplantıda ihracatın ilk yarı performansının yanı sıra güncel sorunlar ve ekonomi yönetiminden beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. TİM’in ‘İhracat 2024 Raporu’nun da paylaşıldığı toplantıda konuşan Gültepe, 2024 yılına 267 milyar dolarlık mal ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefi ile başladıklarını hatırlattı. Yılın ilk yarısında hedefin gerisinde kaldıklarını bildiren Gültepe, 6 aylık ihracatın 125.4 milyar dolara, 12 aylık ihracatın ise 257.8 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

‘YATAY SEYİR ZARAR VERDİ’

2023 ile kıyaslandığında 6 aylık ihracatta yüzde 2, 12 aylık ihracatta yüzde 2.5 artıda olduklarını belirten Gültepe, “Üretim maliyetlerimizdeki yüksek oranlı artışa rağmen kurun yatay seyri rekabetçiliğimize zarar verdi. Temmuzdan temmuza son bir yılda üretim maliyetlerimizde yüzde 100’ün üzerinde artış oldu. Bazı sektörlerde oran yüzde 120’nin de üzerine çıktı. Aynı dönemde dolar kurundaki artış ise yüzde 25’te kaldı. Dolayısıyla birçok sektörde fiyat tutturamıyoruz. Üretim maliyetlerine bakıldığında dolar bazında Asyalı rakiplerimizden en az yüzde 40, Avrupa’daki birçok ülkeden yüzde 15-20 pahalıyız. 267 milyar dolarlık 2024 hedefimiz yüksek maliyet, düşük kur kıskacında bulunuyor” dedi.

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TİM Başkanı Mustafa Gültepe, özellikle emek yoğun sektörlerde hasarın büyük olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

‘KONKORDATO SAYISI ARTTI’

“2023’te mal ihracatçısı 26 sektörün 9’unda pazar kaybettik. Bu yılın ilk yarısında da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Örneğin lokomotif sektörlerden hazır giyimde 2023’ün ilk altı ayında 9.9 milyar dolar olan ihracatımız bu yılın aynı döneminde yüzde 12.8 düşüşle 8.7 milyar dolara geriledi. 2022’nin ilk altı ayı ile kıyasladığımızda kayıp yüzde 20’ye yaklaşıyor. Birçok sektörde benzer durum söz konusu. Kâr marjları düştüğü, hatta bazı sektörlerde müşteri kaybetmemek uğruna zararına satış yapıldığı için şirketlerin işletme sermayesi azaldı. Son dönemde konkordato ilan eden firma sayısında ciddi artış var.”

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Gültepe talebin daraldığı bir süreçte düşük kur ve yüksek maliyet kıskacında ihracatta bu yıl için öngörülen 267 milyar dolarlık hedefe ulaşmanın zor olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin uzun vadede ihracatta katma değeri artırmak, halen 1.5 dolar düzeyindeki kilogram birim fiyatını 3 doların üzerine çıkarmak durumunda olduğunu belirten Gültepe “Kısa vadede rekabetçiliğimizi zayıflatan, hızımızı kesen, bizi oyundan düşüren engellerin bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ’

-Türkiye’nin zorlu bir enflasyonla mücadele sürecinden geçtiğini hatırlatan Gültepe, özellikle dar ve sabit gelirli kesimi zorlayan hayat pahalılığına karşı her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Enflasyonla mücadele ederken büyümeyi de sürdürmek için ihracatın tek ve en etkili yol olduğunu vurgulayan Gültepe, “Ülkemizde daha önceki dezenflasyon süreçlerinde ihracata ağırlık vererek ekonominin soğumasını, üretimin yavaşlamasını, çarkların durmasını önlemiştik. Bugün de yine aynı anlayışla sorumluluk üstlenmeye hazırız” dedi.

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‘FARK 5 PUANDAN FAZLA OLMAMALI’

-TİM Başkanı Gültepe, kısa vadede ihracata yeniden ivme kazandırmak için ekonomi yönetiminden beklentilerini ise, “Enflasyonla kur arasındaki fark 5 puandan fazla olmamalı, yurtiçinde üretimi olmayan ya da talebi karşılayamayan hammadde ve ara malların ithalinde vergi yükü hafifletilmeli, üretici ve ihracatçıya ilave yük getirecek düzenlemeler gözden geçirilmeli, enerji maliyetleri koşulların elverdiği ölçüde asgari düzeyde tutulmalı, uygun koşullarda finansman imkânları oluşturulmalı” şeklinde sıraladı.