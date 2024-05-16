TİM Başkanı Gültepe: Aile işletmeleri ve Aile Konseyi'nin kurulması önemli

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İstanbul'da düzenlenen Aile İşletmeleri Konferansının 10’uncusu 15 Mayıs'ta başladı. İki gün sürecek konferansın bu yılki ana teması ‘İş Dünyasında Dönüşümler’ olarak belirlendi. Kongrenin ilk gününde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe açılış konuşmacısı olarak yer aldı. Aile İşletmelerinin Yurtdışına Açılım Süreci, Aile İşletmesinde Kadın Yönetici Olmak, Aile İşletmelerinde Yapay Zeka Entegrasyonu, Hukuki ve Mali Boyutlarıyla Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik başlıklarının ele alınacağı kongre 4 oturum ile gerçekleşti.

‘PATRONLUKTAN ÇOK PROFESYONELLİK ÖNEMLİ, YERİ GELDİĞİNDE KOLTUĞU GENÇLERE DEVRETMELİYİZ’

2023 yılında ihracat rekoruna imza attıklarını söyleyen, Mustafa Gültepe, “Yılı 255.4 milyar dolar ihracatla kapattık. Bu yıl hedefimiz 267 milyar mal ihracatı ve 110 milyar dolarlık ise hizmet ihracatı gerçekleştirmek. 2028 hedefimiz ise 375 milyar dolar mal ihracatı, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı gerçekleştirmek. İhracatta yeni bir ivme yakalayacağımızı umuyorum. Bu sürece köklü ve kurumsal işletmelerimizin katkısı büyük, yalnızca bu şirketlerle katma değerde ve küresel rekabette yerimizi alabiliriz. Aile işletmelerinin ülke ekonomisinde özel bir yeri var. Bu nedenle aile işletmeleri büyümeli. Aile işletmelerini ihracatın dinamosu olarak görüyoruz. Dolayısıyla her şeyden önce bu işletmelerin ömrünü uzatıp, devamlılığını sağlamalıyız. Aile şirketleri sonraki kuşaklara aktarılamadığı için maalesef ömürleri kısa oluyor. İşletmelerin devamlığı için aile içinde uyum ve koordinasyon sağlanmalı. Bu noktada Aile İşletmeleri ve Aile Konseyi’nin kurulmasının son derece önemli olduğunun altını çiziyorum. Aile Konseyi’nde yeni nesilin eğitiminden, ailenin değerler bütünlüğünü korumasına kadar birçok konuda istişare mekanizması kurulması gerekiyor. Ailede birlik ve bütünlük yakalanmadan, işletme içerisindeki profesyonel kurallarda da gelişme kaydetmek maalesef mümkün olmuyor. Aile Anayasası ile uyulması gereken kurallar yazılı hale getirilmelidir. Patronluktan çok profesyonellik önemli. Yeri geldiğinde koltuğu gençlere devretmeliyiz” ifadelerini kullandı.