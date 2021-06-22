TİM Başkanı Gülle: Tüketmeden üretelim

Çevre kirliliği, ormansızlaşma, su kaynaklarının küçülmesi ve toprakların çoraklaşması dünyanın geleceği için büyük bir tehlike oluşturuyor. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerini giderek daha fazla hissettirmeye başladığı son dönemde özelikle üretim zincirinin bozulması da büyük bir risk. Burada en büyük suç sürekli artan tüketim isteği ve insanoğlunun kontrolsüz davranışları. Yakın dönemde Marmara’da oluşan kirlilik ise en çarpıcı örneklerden biri.



KİMSE GÜNAHSIZ DEĞİL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bu konuda harekete geçerek TİM Kadın Konseyi öncülünde bir ‘Sürdürülebilirlik Eylem Planı’ hazırladı. Planın tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Marmara’nın hali bugün ortada, kimse günahsız değil. Bu konuda hepimizin suçu var. Somut ve gerçek adımlar atıp çevrenin kaybettiklerini yerine koymamız gerekiyor. Sorun belli. Bu çevreyi biz kirlettiğimiz için kirleniyor. Daha kapsayıcı bir bakış açısıyla bakmamız şart. Belediyelerin ve sanayinin özelikle atık ve arıtma konusunda daha yüksek hassasiyetle hareket etmesi lazım. Daha sürdürülebilir ve katma değerli üretim süreçlerine ihtiyacımız var” diye konuştu.

EN ÖNCELİKLİ KONU

Çevre konusunda bugüne kadar yapılanların yeterli olmadığının da ortada olduğunu vurgulayan Gülle, “Bu çevreyi gelecek nesillerden emanet aldığımız gibi bırakmamız şart. Bu noktada Türkiye’nin en önemli faaliyeti sürdürülebilir üretim ve ihracattır. Sürdürülebilirliğin içerisinde istikrar, doğa ve insan sevgisi vardır. Artık iklim değişikliği ve çevre konusu en öncelikli konumuz. Hatta en önemli küresel problemimiz. Kadınlarımızla beraber bir yol haritası hazırlayıp üretim süreçlerini bu doğrultuda daha güçlü hale getireceğiz. Bu konuda sadece devletin değil STK ve diğer kuruluşların da çalışması gerekiyor” şeklinde konuştu.

YEŞİL MUTABAKAT MUTLAKA ETKİLEYECEK

‘Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz’ sloganıyla hareket ettiklerini belirten İsmail Gülle, “İhracatçılar olarak bu yola çıktığımızda iki önemli vazifemiz bulunuyordu. Bunların ilki, sürdürülebilir ihracatı başarmaktı. Geçtiğimiz yıl 148 ülkeye dış ticaret fazlası verdik. Bu başarıyı sürdürebilir kılmak ve dış ticaret fazlası verdiğimiz ülke sayısını artırmak elimizde. İklim değişikliği ve çevre konusunu sürekli gündemde tutmamız gerekiyor. Çünkü iklim değişikliği artık gelecek nesillerin değil, bugün, doğrudan bizlerin sorunu haline gelmiş durumda” dedi. 2018 yılında görevi devraldıklarından bu yana, dış ticaret fazlası verilen AB’nin ısrarla karbon nötr kıta olma hedefini dile getirmesinin, ihracat için oldukça önemli bir gelişme olduğunu aktaran Gülle, ihracatçının Yeşil Mutabakat’la beraber mutlaka sürdürülebilir değer fazlası vermeye devam edeceğini söyledi.

12 ANA HEDEF

Eylem Planı’nda 12 ana hedef belirlediklerini bildiren Gülle, bu hedefleri ana başlıkları ile “TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu, İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, Dijital Mentorluk ve Eğitim Programları, Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları, Sanayide Döngüsellik ve İleri Kazanım, İleri Arıtma Teknolojileri, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Standardizasyon Uygulamaları, Sertifikasyon Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve İstihdam, Dijital Ürün Pasaportu ve İzlenebilirlik” olarak anlattı.

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