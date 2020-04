TİM Başkanı Gülle: Salgın kontrol altına alınırsa sürecin kazananı olacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına desteklerin çığ gibi büyüdüğünü, bu davetin kendilerine ilham verdiğini ve kampanyaya 61 ihracatçı birlik başkanı ile birlikte TİM olarak 15 milyon TL ile katıldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin ve dünyanın çok önemli sınavdan geçtiği bir ortamda herkesin ülkeye, devlete, millete, insana, üretime sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Gülle, TİM'de ışıkların hiç sönmediğini, üretimin hiç durmadığını, 7 gün 24 saat ihracat yapıldığını anlattı.



Gülle, her ay ihracatçıların ülkeye güzel haberler verdiğini ifade ederek, "Her şeye rağmen üretimimizi yaptık. Bu ülke için getirdiğimiz dövizin yanında ihracatçı birliklerimiz ile birlikte Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katılmaktan gurur duyuyoruz. İhracatçılar olarak bu ülkenin her zaman, her daim hizmetinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.



"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katılım ve desteğe yönelik Türk insanının ferasetinin yüce olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Bu anlamda çok geniş cevap bulacaktır. Önümüz ramazan ayı... Yapılacak hayırlar ile inanıyorum ki çok iyi rakamlara ulaşacaktır. 'Biz bize yeteriz' çok önemli bir mesaj... Hepimizin birlikte olup bu süreci yönetmesi gerekiyor. Şu güne kadar gayet iyi yönetildi. Başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza, özellikle Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar ne derse yapıyoruz. Bilim Kurulu'nun almış olduğu kararlara, Cumhurbaşkanımızın bütün dediklerine uyuyoruz ki bu süreci yönetelim, en kısa zamanda, en az kayıp ile bu hastalıktan kurtulalım arzusundayız."



"SALGIN SONRASI FİRMALAR KENDİLERİNİ BAŞTAN AŞAĞI GÖZDEN GEÇİRECEK"



İsmail Gülle, koronavirüs salgını sonrası başka bir dünya düzeni kurulacağını savunarak, "İnsanlar tüketimlerini gözden geçirecek, firmalar kendilerini baştan aşağı gözden geçirecek. Her şeyin değişeceği ortamda Türkiye; güvenilir, sözünde duran ve her daim üreten bir ülke imajı ile kaldığı yerden daha fazlasını yapma amacıyla yoluna devam edecektir." dedi.



Ocak ve şubat aylarında ihracat rakamlarında Türkiye'ye güzel haberler verdiklerini ifade eden Gülle, şunları kaydetti:



"Martta da geçen aylardaki gibi olmasa da ona yakın ihracat rakamını gerçekleştireceğiz. Bu kadar zorlu şartlarda, pek çok sektörün etkilenmesine rağmen diğer sektörlerin başarısıyla mart ayında da iyi bir rakamı açıklayacağımıza inanıyoruz. Nisan, mayıs ayları hakkında şu an için bir şey söyleyemeyiz. Mart ayını başarıyla tamamladıktan sonra nisan ve mayıs ayındaki durumlara göre pozisyonumuzu alacağız. Şu ana kadar gümrük kapılarında kısmi olarak birtakım aksamalar yaşansa da ihracatımız oralardan da akmaya devam etti. Deniz yolunda sorunumuz yok. Hava kargoyu full gönderiyoruz. Oralardaki açılış ve buradaki rahatlamayla birlikte siparişlerimizin, yeni işlerimizin peşinde olup koşturmaya devam edeceğiz."



"BİZİM NEYE İHTİYACIMIZ VARSA HEP KENDİMİZ YAPMALIYIZ"



TİM Başkanı Gülle, koronavirüs salgınından ders çıkartılması gerektiğini belirterek, "Yerli ve milli olmanın altını bu yaşanan kriz doldurdu. İthalatın ucuz da olsa bir gün gelemeyeceğini gösterdiği gün oldu. O açıdan bizim neye ihtiyacımız varsa hep kendimiz yapmalıyız. İthalatın birincil öncelik olmaması gerekiyor. Mutlaka kendimizin üretmesi, eksikliklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Özellikle medikal alanda, kimya alanında pek çok yatırımla birlikte bu konudaki eksikliklerin giderileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Pek çok ülkede sorunlar olmasına karşın küresel tedarik zinciri çerçevesinde üretimleri zamanında yerlerine ulaştırarak Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğunu gösterdiklerini kaydeden Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:



"En önde refleks alan ülkelerden birisiydik. Bu süreç sonrası bunların mutlaka bir karşılığı olacağını düşünüyoruz. Tek kaynaktan değil, alternatifli kaynaklardan tedarikin mutlaka olacağına, dünyanın da bundan çok ders çıkardığına inanıyoruz. Fiyat tek kriterdi. Fiyatın, sağlıklı ve kaliteli üretimin zamanında yapılmasıyla birlikte bir anlamı olduğu görülecektir.



Dünya pek çok şeyi değiştirecek. Bu konuda 2020 ve sonrasında pek çok şeyi düşünmemiz, konuşmamız, tasarlamamız, yönetmemiz gerekecek. Bu değişimi ne kadar hızlı bir şekilde yapabilirsek o derece büyük pay alarak götüreceğiz. Hedeflerimizden sapmadık. Hedeflerimizin arkasında ve peşindeyiz. Aksamalar olabilir ama bunları telafi edecek zamanlar var önümüzde. Nisan ve mayıs ayında salgın kontrol altına alınırsa dünyadaki etkileri ile birlikte bu sürecin kazananı olacağız."