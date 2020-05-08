TÄ°M aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, TÄ°M, bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerin aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± "TÄ°M Export Talks" online paneller serisinin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼, TÄ°M BaÅŸkanÄ± Ä°smail GÃ¼lle ve AB Nezdinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mehmet Kemal Bozayâ€™Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla "Kovid-19 sonrasÄ± ABâ€™de ihracatÃ§Ä±lar iÃ§in hangi fÄ±rsatlar var?" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile TÄ°Mâ€™in sosyal medya hesaplarÄ±ndan canlÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtirdi. Panelde, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) sÃ¼recinde ABâ€™de alÄ±nan tedbirler, AB ekonomisinin salgÄ±n sonrasÄ±ndaki durumu, AB ile TÃ¼rkiyeâ€™nin dÄ±ÅŸ ticaretindeki geliÅŸmeler ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶neme dair fÄ±rsatlar deÄŸerlendirildi.

AÃ§Ä±klamada, toplantÄ±daki konuÅŸmasÄ±na yer verilen GÃ¼lle, TÃ¼rkiyeâ€™nin virÃ¼sle mÃ¼cadelesinde AB Ã¼lkelerinden Ä°talya, Ä°spanya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Fransaâ€™ya yardÄ±m elini uzatarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi tÄ±bbi malzeme desteÄŸi ile Avrupaâ€™nÄ±n en kritik Ã¶nemdeki tedarikÃ§isi olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶sterdiÄŸini dile getirdi.

GÃ¼lle, "TÃ¼rkiye ve Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri bu dÃ¶nemde tarihi bir krize, kÃ¼resel virÃ¼s salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± da birlikte sÄ±nav vermekteler. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak yatÄ±rÄ±mlar, Ã¼retim, ticaret, finans konularÄ±nda daha derin iÅŸ birliÄŸini saÄŸlayacak yeni bir yol haritasÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r. TÃ¼rkiyeâ€™nin ABâ€™ye ihracatÄ±nda atak yapma imkanÄ± var ama oynama alanÄ± dar. Bu nedenle pandemi sonrasÄ± normalleÅŸme dÃ¶neminde TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±nda GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n revizyonu ve kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara hÄ±zla baÅŸlanmasÄ± gerekmektedir. Bu konu kÃ¼resel virÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n ortaya koyduÄŸu temel gerÃ§eklerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±k AB tarafÄ± iÃ§in de elzem bir konudur." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

"43 ÃœRÃœNDE ABâ€™YE Ä°HRACAT YAPILAMIYOR"

ABâ€™nin yÃ¼zde 50â€™ler dÃ¼zeyinde bir oranla TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok ihracat gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi pazar olduÄŸunu ve bu unvanÄ±nÄ± uzun sÃ¼re devam ettireceÄŸini belirten GÃ¼lle, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"ABâ€™ye ihracatÄ±mÄ±zda Ã¶zellikle otomotiv, hazÄ±r giyim, kimyevi maddeler, elektrik elektronik ve Ã§elikÂ sektÃ¶rlerimiz Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.Â Kimyevi Maddeler, Su ÃœrÃ¼nleri ve Hayvansal Mamuller,Â Otomotiv ve Hububat sektÃ¶rlerindeki birÃ§ok Ã¼rÃ¼nde ise Ã¼lkemizin rekabet gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek olma-sÄ±na raÄŸmen AB pazarÄ±nda yeteri kadar pay alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Toplam 43 Ã¼rÃ¼nde TÃ¼rk ihraÃ§ Ã¼rÃ¼nlerimizin rekabet gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek olmasÄ±na raÄŸmen, ABâ€™ye ihracat gerÃ§ekleÅŸtiremiyoruz; 304 Ã¼rÃ¼nde ise Ã¼lkemizin AB pazarÄ±ndaki payÄ± yÃ¼zde 1â€™in altÄ±nda. Bu Ã¼rÃ¼nlerden bazÄ±larÄ±nda ABâ€™ye istediÄŸimiz Ã¶lÃ§Ã¼de ihracat gerÃ§ekleÅŸtiremememizin nedeni uygulanan yÃ¼ksek tarifeler ve tarife dÄ±ÅŸÄ± engeller.Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Fakat bu Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda ABâ€™nin 11,7 milyar dolar ithalat gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ekmekÃ§i mamulleri, 8 milyar dolar ithalat gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yÃ¼zey aktif maddeler, 7,4 milyar dolar ithalat gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ã§ikolatalar, kakao Ã¼rÃ¼nleri, 4,3 milyar dolar ithalat ger-Ã§ekleÅŸtirdiÄŸi plastik ÅŸiÅŸeler, ve 3,3 milyar dolar ithalat gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yolcu gemileri dikkat Ã§ekiyor. ÃœrÃ¼n yoÄŸunlaÅŸmasÄ±nÄ± azaltmak ve AB pazarÄ±nda daha etkin olabilmek adÄ±na ihracatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n ABâ€™ye yaptÄ±ÄŸÄ± ihracatta Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸini artÄ±rmasÄ± gerekiyor."Â Â Â Â Â Â Â Â

"TÃœRKÄ°YE KENDÄ° TEDARÄ°K ZÄ°NCÄ°RÄ°NÄ°, KUÅžAK YOLUNU OLUÅžTURMALI"Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Avrupa BirliÄŸi Nezdinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mehmet Kemal Bozay ise GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸiâ€™nin gÃ¼ncellenmesi konusunda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n da bir zaruret olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde olduÄŸunu anÄ±msatarak, â€œAvrupa BirliÄŸiâ€™nde iÅŸ dÃ¼nyasÄ± son raporunda GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸiâ€™nin gÃ¼ncellenmesi, TÃ¼rkiyeâ€™nin AB mÃ¼ktesebatÄ±na uyumun saÄŸlanmasÄ± ve tedarik zincirinde yer almasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaptÄ±. KarÅŸÄ± tarafta da bu talep var. Temmuz ayÄ±nda ABâ€™de Almanyaâ€™nÄ±n DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸlayacak. ArkasÄ±ndan Portekiz ve Slovakyaâ€™nÄ±n. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸiâ€™nin gÃ¼ncellenmesi ve vize muafiyeti konularÄ± gÃ¼ndemimizde olacak. Bizim bu sÃ¼reÃ§te, sÃ¼rekli bu konuyu iÅŸlememiz lazÄ±m. Bunun iÃ§in ABâ€™deki iÅŸ adamlarÄ±yla temasÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±. Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Bozay, TÄ°Mâ€™in temaslarÄ±nÄ±n bu aÃ§Ä±dan son derece Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "AB iÃ§in ticarette bundan sonra en Ã¶nemli baÅŸlÄ±klar; YeÅŸil Mutabakat, tedarik zinciri oluÅŸturma ve inovasyon olacak. AB, Ã‡in ile ABD arasÄ±nda inovasyon konusunda geri kalmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±-ÅŸÄ±klÄ±kta kendine yer aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸacak. Refah ve istikrar olmasÄ± iÃ§in maharet, yenilikÃ§ilik ve inovasyon ÅŸart. AB bu formÃ¼l Ã¼zerinden ilerleyecek, aynÄ± ÅŸekilde biz de bu formÃ¼l Ã¼zerinden ilerlemeliyiz. Avrupa ve BatÄ± Balkanlarâ€™da inovatif KOBÄ°'lere ihtiyaÃ§ var. Ä°ÅŸ adamlarÄ±mÄ±z, buradaki Ã¶zellikle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan bu firmalarla iÅŸbirliÄŸine giderek, bu pazara girmeliler. Bunun yanÄ± sÄ±ra BrÃ¼ksel ve ana limanlarda lojistik ofisleri aÃ§malÄ±yÄ±z. Ä°stanbulâ€™a yÄ±ÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ tedarik zincirini Anadoluâ€™ya taÅŸÄ±yabilmeliyiz. TÃ¼rkiye kendi tedarik zincirini, kuÅŸak yolunu oluÅŸturmalÄ±. Ä°novasyonda Ã¶n plana Ã§Ä±kmak iÃ§in Ar-Geâ€™ye ve ulaÅŸtÄ±rma sektÃ¶rÃ¼nde kombine taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸa yÃ¶nelmemiz gerekiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.