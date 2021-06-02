TİM Başkanı Gülle, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla mayıs ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu normalleşme döneminin Türkiye ve ülke ihracatına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Haziran ayında hızlı bir aşılama kampanyasıyla normalleşmenin hız kazanacağını aktaran Gülle, bu noktada ihracat ailesinin dünyanın birçok noktasıyla doğrudan teması olması nedeniyle risk altında bulunduğunu kaydetti.

Gülle, önemli pazarların aşı pasaportu uygulamasına başlamasının da pazara erişim noktasında çeşitli sorunları beraberinde getirdiğine işaret ederek, "İhracat ailemiz, hükümetimizden bu minvalde aşılama programında öncelikli gruplar arasına dahil edilmeyi talep etmektedir. Özellikle yeşil pasaport hamili ihracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmektedir." dedi.

"ÜRETMEYE VE İHRAÇ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Pazartesi günü açıklanan büyüme rakamlarını da değerlendiren Gülle, şunları kaydetti:

"Açıklanan rakamlar Türkiye ekonomisinin gücünü ortaya koydu. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi, beklentilerin de üzerinde bir performansla yüzde 7 büyüdü. Bu büyümeye, ihracattaki ve sanayi üretimindeki artışlar öncülük etti.

Net ihracatın ilk çeyrekte büyümeye katkısı yüzde 1,1 seviyesinde oldu. Bunun yanında OECD'nin en güncel Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, Türkiye, ekonomik olarak salgın öncesine en hızlı dönecek ikinci ülke konumunda. Böylesi olumlu veriler, ihracatçılarımızı, salgın sonrası dönem için daha da heyecanlandırıyor. İhracatçılarımız, her zaman daha yükseği hedefleyerek çalışmaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor."

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK OCAK-MAYIS DÖNEMİ İHRACATI"

İsmail Gülle, mayıs ayı ihracat rakamıyla beraber Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-mayıs dönemi ihracatının gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Her zaman daha ileriye gitmek ve daha iyisini hedeflemek, bu aile için köklü bir gelenek." dedi.

İhracatçıların hızına yetişmek adına yoğun bir gündemle çalışmaya devam ettiklerini aktaran Gülle, şunları söyledi:

"Türkiye İhracat Şurası Bölgesel İstişare Toplantılarımızı 13 genel sekreterliğimizle tamamladık. Bu toplantılarda ihracatçılarımızın bugünü ve yarınına ilişkin konuları detaylı olarak ele aldık ve Türkiye İhracat Şurası hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah, sonuçlarını da Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Külliye'de açıklayacağız. Ayrıca, gençliğimizin dinamizmini de ihracatçılarımızla buluşturmak, gençlerimizi ihracata yönlendirmek ve geleceğin ihracatçılarını bugünden yetiştirmek amacıyla oluşturduğumuz Genç TİM projemizde de sona yaklaştık. Genç TİM ile beraber tüm kuşakları daha güçlü bir şekilde bir araya getirip ihracat ailemize inşallah kazandıracağız."

Gülle, mayıs ayında TİM-KOBİ ihracat seferberliğini Samsun'a taşıdıklarını belirterek, "Ar-Ge projelerimiz çerçevesinde nano, mikro ve küp uydularda güneş panellerinin üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine gençlerimize ilk eğitimlerini verdik. Düşük maliyet ve yenilikçi tekniklerle güneş panellerinin geliştirilmesini ve panellerimizin proje sonucunda ihraç seviyesine gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak çalışmalarına hızla devam ettiklerini aktaran Gülle, TİM ve ihracatçı birlikleri olarak 6 kıtada 61 ülkeye 76 sanal ticaret heyeti ve 11 sanal fuar düzenlediklerini bildirdi.

Haziran ayında da Kırgızistan-Özbekistan ve Hong Kong olmak üzere iki ayrı sanal ticaret heyeti düzenleyeceklerini belirten Gülle, ihracatçıların pazarlara kolaylıkla ulaşabilmeleri ve Türk bayrağını dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırabilmeleri için ticaret diplomasisi faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

"İHRACATTA 200 MLYAR DOLARLARA HEP BRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

TİM Başkanı Gülle, mayısta ihracatın yıllık yüzde 65,5'lik artışla 16 milyar 480 milyon dolara ulaştığına işaret ederek, "Yılın ilk 5 ayında ise ihracatımız yüzde 38,3'lük artışla 85 milyar 220 milyon dolara ulaştı. Son 12 ayda 193 milyar 267 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar doların üzerinde bir seviyeye eriştik. İnşallah çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

İhracat ailesine yeni katılımların hız kesmediğini, 1.210 firmanın mayıs ayında ilk kez ihracat yaptığını aktaran Gülle, şöyle devam etti:

"İhracata yeni başlayan bu firmalar, mayıs ayında 60,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat yapan firma sayısı 7 bin 577'ye ulaştı. Bu firmalar, toplamda 773 milyon dolar ihracat yaptı. Genel tabloya göre ise ay içerisinde toplam 39 bin 501 firma ihracat gerçekleştirdi. Mayısta miktar bazında ihracat ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 37,1 artarak 14,7 milyon ton olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında sektörlerin performansına baktığımızda, bir önceki yılın aynı ayına göre 25 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Çelik sektörümüz ise 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatla, tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı. Bu ay 2 milyar 131 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz liderliğe yükselirken, 1 milyar 882 milyon dolara ulaşan otomotiv sektörümüz ikinci, 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan çelik sektörümüz ise üçüncü oldu.

Mayıs ayında en güçlü artış performansına imza atan sektörler ise yüzde 134 artışla 136 milyon dolara ulaşan gemi ve yat, yüzde 114 artışla 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan çelik, yüzde 113 artışla 490 milyon dolara ulaşan mücevher oldu."

"TÜRK İHRACATÇISI ÜLKE BAYRAĞINI 214 ÜLKE VE BÖLGEDE DALGALANDIRDI"

İsmail Gülle, mayıs ayında Türk ihracatçısının, ülke bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığına vurgu yaparak, 175 ülkeye ihracatın arttığını söyledi.

Bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülkenin 1 milyar 405 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 149 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 105 milyon dolarla Birleşik Krallık olduğunu aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler ise 545 milyon dolarlık artışla Birleşik Krallık, 486 milyon dolarlık artışla Almanya ve 450 milyon dolarlık artışla İspanya oldu. Mayıs ayında ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise en büyük pazarımız olan AB'ye ihracatımızın yüzde 71 artışla 6,8 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41,2 pay aldığını görüyoruz.

AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının mayıs ayı ihracatımızdaki payı yüzde 55,8 oldu. Mayıs ayında diğer ülke gruplarında Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,4 milyar dolar, Afrika kıtasına 1,6 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya ise 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi."

Gülle, Birleşik Krallık'a mücevherde 146 milyon dolarlık, İspanya'ya hazır giyimde 144 milyon dolarlık, Almanya'ya otomotivde 136 milyon dolarlık, Çin'e madencilikte 100 milyon dolarlık ve Fransa'ya otomotivde 97 milyon dolarlık ihracat artışı elde edildiğini bildirdi.

İller bazında bakıldığında Muğla, Karabük ve Burdur'un tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını mayısta gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, "68 ilimiz ihracatını artırdı. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum. Mayısta en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz ise sırasıyla yüzde 72 artış ve 6 milyar 577 milyon dolarla İstanbul, yüzde 104 artış ve 1 milyar 174 milyon dolarla Bursa, yüzde 81 artış ve 1 milyar 128 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkati çeken artış yüzde 413 ile 27 milyon dolarlık ihracata ulaşan Rize'de gerçekleşti. Rize'yi, yüzde 241'lik artışla Osmaniye ve yüzde 215'lik yükselişle Çorum izledi." ifadelerini kullandı.

"179 ÜLKEYE TOPLAM 4,75 MİLYAR LİRALIK TL İLE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

TİM Başkanı Gülle, son dönemde avro/dolar paritesindeki artışın ihracata pozitif yansıdığını aktararak, "Mayıs ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 695 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avro/dolar paritesindeki pozitif görünümün önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor." dedi.

TL ile açılan beyannamelere göre, 179 ülkeye toplam 4,75 milyar liralık TL ile ihracat gerçekleştirildiğini belirten Gülle, 6 bin 335 firmanın ihracat işlemlerinde TL'yi tercih ettiğini söyledi.

Gülle, ihracat ailesinin ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "İhracatta rekorla kapattığımız nisan ayından sonra, mayıs ayında da oldukça başarılı bir performans ortaya koyduk. İhracat ailesi olarak, 17 günlük tam kapanma dönemine ve takvimin olumsuz iş günü etkisine rağmen mayısta en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatını gerçekleştirdik. Yılın ilk 4 ayını da ihracatta rekorla kapattık. Geçtiğimiz ay 2021'in ihracatın yılı olacağını söylemiştik. Hamdolsun bu ay da ihracat ailesi, hedeflerinin peşinde, kararlı mücadelesini sürdürdü." şeklinde konuştu.

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