TİM Başkanı Gülle: İlk 5 ayda yüzde 50 artış yaşandı

TİM'den yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM'in düzenlediği “KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları” devam ediyor. Program kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ihracata özendiriliyor.

Eğitimlerin sonuncusu, Konya’ya yönelik çevrim içi gerçekleştirildi. Katılımcılar, nasıl ihracatçı olunacağı, ihracata ilişkin desteklerden nasıl yararlanılabileceği ve ihracatın finansmanına kadar birçok konuda bilgilendirildi. Yoğun ilgi gören etkinliğin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan ile TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, Konya'dan geçen yıl 182 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığına dikkati çekti.

Hedeflerine ancak ihracatı tabana yayarak ulaşılabileceğini ve bu amaçla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Gülle, şunları kaydetti:

"TİM KOBİ İhracat Seferberliği eğitimleriyle Anadolu’nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı amaçlıyoruz. Bugün ilk eğitim programımızın üzerinden yaklaşık iki yıl geçti ve bu süreçte ihracat ailesine 35 bin 677 firma katıldı. Son iki yılda, 13’ü ülkemizde, 1'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere, 14 KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenledik. TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programlarımızı, 3 hedef kitleye yönelik olarak tasarladık. İlki, halihazırda kendi işletmesi olan ve ihracat faaliyetleri yapmak isteyen şirket temsilcileri, ikincisi sürekli ihracat artışı sağlamak isteyen firmalar, üçüncüsü de genç girişimciler. İhracatın saha neferleri olarak ülkemiz ihracatçılarının ve girişimcilerinin yanında olmaya devam edeceğiz. İhracatla yükselen Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz eğitimler arasında en yoğun katılım talebini Konya’dan almamız da bizleri ziyadesiyle memnun etti.”



“KONYA, EN ÇOK İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN 11’İNCİ KENT”

TİM Başkanı Gülle, Konya’nın geçen yıl en çok ihracat gerçekleştiren 11’inci kent olduğunu aktararak, “Konya’nın özellikle Orta Doğu’ya, Avrupa’ya ve ABD’ye, son yıllarda oldukça başarılı bir ihracat performansı sergilediğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl tam 182 ülke ve bölgeye yüzde 8,3 artışla 2,2 milyar dolarlık ihracat yapan Konyalı firmalarımız, Irak’a 241 milyon dolar, ABD’ye 189 milyon dolar, Almanya’ya 148 milyon dolarlık ürün sattı. Bu firmalarımız, 2020 yılında ihracatını, salgına rağmen bir önceki yıla göre, ABD’ye 109 milyon dolar, Rusya’ya 26 milyon dolar, İsrail’e 14 milyon dolar, Sudan ve Azerbaycan’a ise 11 milyon dolar artırdı.” ifadelerini kullandı.

Konya’nın 2020’de en çok ihracat gerçekleştirdiği ürünler ve sektörlerle ilgili bilgiler de veren Gülle, bu ürünlerin yivsiz av tüfekleri, montaj sanayii parçaları, gofret, değirmencilikte kullanılan eşyalar ve fren ve balatalar olduğunu bildirdi.

Gülle, Konya'nın, 2020 yılında en çok ihracatı, 509 milyon dolarla makine ve aksamları sektöründe yaparken, otomotiv endüstrisi 421 milyon dolarla ikinci, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 269 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Bu üç sektörün Konya'nın ihracatındaki payının, yüzde 55 düzeyinde gerçekleştiğine işaret eden Gülle, "Diğer tarım sektörlerinde de ilimizin büyük potansiyel taşıdığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde tarım ve gıdada firmalarımızın ihracat tutarlarını hızla artıracağına inanıyoruz. Bu yıl da Konyalı firmalarımız ilk 5 ayda 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı." ifadelerini kullandı.

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