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TİM Başkanı Gülle: İhracatta 220 milyar dolara koşuyoruz

#İhracat#TİM#İsmail Gülle
TİM Başkanı Gülle: İhracatta 220 milyar dolara koşuyoruz

TİM Başkanı İsmail Gülle, ülke ihracatının 1923'te 50 milyon dolar olduğunu belirterek, "Bugün ise 220 milyar dolara gidiyor. Türkiye'yi dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye kavuşturmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için birliğin yayınladığı özel filmin izleyiciler tarafından büyük beğeni aldığı bildirildi.

"Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz" sloganlı filmin, Anadolu motifleri ve güçlü geleneğin ihracatla dünyaya taşınması mesajı verdiği belirtilen açıklamada, filmde, Anadolu'nun tarihi ve kültürel mirasının, Cumhuriyetin ilk yılları ve bugünden görüntülerin yer aldığı kaydedildi.

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Açıklamada, TİM Başkanı Gülle'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı değerlendirmeler de yer aldı.

Gülle, Cumhuriyet'in ilk günlerinden bu yana Türk sanayisinde ve üretimde yaşanan gelişmelerden bahsederek, Türk imalat sanayisinin ihracatının yıllık 161 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin ihracattaki başarısına ve 2000'den sonra yaşanan hızlı küreselleşmeyle birlikte dış ticaretteki artışa değinen ve salgınla birlikte küresel ticarette yaşanan sıkıntılardan bahseden Gülle, küresel kriz döneminde ihracatın tarihte ilk defa 200 milyar doları aştığını aktardı.

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Gülle, "Eylül ayı itibarıyla yıllık bazda 212 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İhracat ailesi olarak krizin içindeki fırsatlardan doğru bir şekilde faydalandığımızı artık açıkça ifade edebiliriz. Tüm bu anlattıklarımızı tarihsel bir devamlılık içinde düşünmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İHRACATÇI SAYISIHER GEÇEN YIL ARTIYOR"

İsmail Gülle, yaşanan küresel kriz sonrası sürecin, Türkiye için yeni bir sıçrama dönemi olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Gelen rakamlar bize bunu söylüyor. Oluşturduğumuz ihracat projeksiyonlarına göre, Türkiye önümüzdeki 5 sene içerisinde ihracatını yıllık 300 milyar doların üzerine çıkaracak. Bugün ihracatçı sayımız 100 bine ulaştı. Bunu 5 yıl içerisinde 130 binlere, 10 yıl içerisinde de 300 bine çıkarma arzusundayız. İhracatımız 1923 yılında 50 milyon dolardı. Bugün ise 220 milyar dolara gidiyor. Türkiye'yi dış ticaret fazlası veren bir ekonomiye kavuşturmakta kararlıyız."

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Gülle, Cumhuriyet'in bağımsızlık manasına geldiğini kaydederek, "Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan ekonomik bağımsızlık mücadelesi her zaman devam edecektir. Ekonomik bağımsızlık ise ancak ve ancak üretim ve ihracatla mümkündür. İhracat, başlı başına bir Cumhuriyet projesidir. Atamızın gösterdiği 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma' hedefine giden yol, bugün ihracattan geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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#İhracat#TİM#İsmail Gülle

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