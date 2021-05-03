TİM Başkanı Gülle ihracat rakamlarını değerlendirdi

TİM'in nisan ayı geçici dış ticaret rakamları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla Ticaret Bakanlığında açıklandı. TİM Başkanı Gülle, toplantıda yaptığı konuşmada, 1915 olaylarına "soykırım" yaftası yapıştırmanın sadece lobilere boyun eğmek anlamına geldiğini belirterek, "Tarihi gerçekleri, resmi belgelerde ortaya konan gerçekleri değiştirmek, tek cümleyle oldubittiye getirmek kimsenin haddine değildir. Çok iyi bilinmelidir ki gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır." ifadelerini kullandı.

Gülle, ABD ile ilişkilerin, bir radikal baskı grubunun tarihi çarpıtan ihtiraslarına feda edilmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin salgın ile mücadelesindeki mücadelesine değinen Gülle, şunları kaydetti:

"Ülkemizin koronavirüs ile mücadelesi büyük bir gayretle sürüyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ek tedbirlerle beraber 2021 sezonunda inşallah turizm öncülüğünde hizmet ihracatımızda da önemli başarılar elde edeceğiz. Hizmet ihracatçılarımız, Güvenli Turizm Sertifikaları ile misafirlerini ağırlamaya hazır. İhracatımızın son dönemini değerlendirdiğimizde, Türk ihracatçısının olağanüstü bir performans gösterdiğini net bir şekilde görüyoruz. Öyle ki yılbaşından beri toplam ihracatımız 68 milyar doları, son 6 ayda ise 102 milyar doları aştı. Bugün ise Cumhuriyet tarihimizin en yüksek nisan ayı ihracatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Böylece ardı ardına son 5 ayda ihracat rekoru kırmış olduk. İhracat ailemiz her zaman daha ileriyi, daha yükseği hedefliyor. Nisan ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 109'luk artışla 18 milyar 766 milyon dolar oldu. Bu rakam, tarihimizin en yüksek nisan ayı ihracat rakamına eriştiğimizi gösteriyor. Aynı zamanda nisan, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu."

Gülle, geçen yıl bahar aylarının salgının ilk şokunun göğüslendiği aylar olduğunu, tüm dünyada ticaretin neredeyse durduğunu hatırlattı.



"2 BİN 444 FİRMA NİSAN AYINDA İLK KEZ İHRACAT YAPTI"

İsmail Gülle, "Baz etkisini ortadan kaldırmak adına, aylık ihracatımızın 2019'un nisan ayına göre değişimine baktığımızda ise yüzde 22,3'lük bir artış görüyoruz. 2021'in ilk 4 ayında ise ihracatımız, yüzde 33,1'lik artışla 68 milyar 752 milyon dolar oldu. Rakamlar gösteriyor ki inşallah yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyarın doların da üstüne çalışarak ulaşacağız." diye konuştu.

İhracat ailesine katılımda da bu ay yeni bir rekor kırdıklarını aktaran Gülle, 2 bin 444 firmanın geçen ay ilk kez ihracat yaptığını, bu firmaların nisanda 136 milyon 896 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Nisan ayı içerisinde toplam 44 bin 484 firmanın ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Böylelikle yılın ilk 4 ayında ilk kez ihracat gerçekleştiren firma sayımız 5 bin 461 oldu. Nisan ayında sektörlerimizin performansını incelediğimizde ise önceki yılın aynı ayına göre 25 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Toplam 9 sektörümüz ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı. Nisan ayında 2 milyar 466 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz liderliğini korurken, 2 milyar 162 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 658 milyon dolara ulaşan çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. Bu ay en güçlü artış performansına imza atan sektörler, yüzde 313 artışla 2 milyar 466 milyon dolara ulaşan otomotiv, yüzde 305 artışla 306 milyon dolara ulaşan halı, yüzde 280 artışla 110 milyon dolara ulaşan gemi ve yat sektörleri oldu.

İhracatçılarımız, bu ay ülkemizin bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. 182 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Nisanda en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke, 1 milyar 654 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 182 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 33 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu."



"EN DİKKATİ ÇEKİCİ ARTIŞ İSPANYA'YA OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE OLDU"

TİM Başkanı Gülle, ihracatın geçen ay tutar bazında en çok arttığı ülkelerin 793 milyon dolarlık artışla Almanya, 673 milyon dolarlık artışla Birleşik Krallık ve 577 milyon dolarlık artışla ABD olduğunu bildirdi. Nisanda ülkelere göre sektörel bazda en dikkati çekici artışların yüzde 1.059 ile İspanya'ya otomotiv, yüzde 310 ile Birleşik Krallık'a hazır giyim ve yüzde 257 ile ABD'ye halı sektöründe gerçekleştiğini aktaran Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nisan ayında ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise en büyük pazarımız olan AB'ye ihracatımızın yüzde 127 artışla 7 milyar 674 milyon dolarlık bir hacme ulaşarak ihracatımızdan yüzde 40,9 pay aldığını görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 54 oldu. Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,37 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,75 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,57 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya ise 1,34 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İllerimizin ihracatına geldiğimizde, nisan ayında 74 ilimizin ihracatını artırdığını görüyoruz. 15 ilimiz, tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını nisanda gerçekleştirdi. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkati çekici artışlar ise yüzde 1.179 artışla 461 milyon dolara ulaşan Sakarya, yüzde 212 artışla 1,36 milyar dolar ihracat yapan Bursa, yüzde 190 artışla 1,32 milyar dolarlık ihracata imza atan Kocaeli'de oldu."

Miktar bazında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 artarak 15,63 milyon ton olarak gerçekleştiğini aktaran Gülle, ilk 4 ayda ise yüzde 14,2 artışla toplam 55,12 milyon tonluk ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.



"AVRO/DOLAR PARİTESİNDEKİ ARTIŞ İHRACATA POZİTİF YANSIDI"

İsmail Gülle, son dönemde avro/dolar paritesindeki artışın ihracata pozitif yansıdığını ifade ederek, "Nisan ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 743 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yılbaşından bu yana paritedeki artış ihracatımıza 2 milyar 537 milyon dolar olarak yansıdı. Avro/dolar paritesindeki pozitif görünümün önümüzdeki aylarda da devam etmesini öngörüyoruz." diye konuştu.

Gülle, geçen ay TL ile açılan beyannamelere göre, 176 ülkeye toplam 5,63 milyar TL tutarında TL ile ihracat gerçekleştirildiğini, 7 bin 628 firmanın ihracat işlemlerinde TL'yi tercih ettiğini bildirdi.



"BU YILA İHRACATLA DAMGA VURMANIN, 2021'İ İHRACAT YILI YAPMANIN ZAMANI GELDİ"

İkili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edeceklerini aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki iktisat tarihi, pandemi dönemini yazdığında Türk ihracatçısının başarıları tarihe altın harflerle yazılacak. Bu dönemde öne çıkan bir diğer önemli konu, tüm dünyada son dönemde yaşanan lojistik maliyet artışları ve konteyner sorunu. Bu hususta geçtiğimiz ay paylaştığımız Türkiye Lojistik Portalı projemizde sona yaklaşmış durumdayız. Çok yakında Türkiye Lojistik Portalımızı faaliyete geçirerek lojistikte yaşanan bu küresel soruna ulusal bir çözüm sunacağız. Portalımızı ihracat ailemizin yorum ve görüşleri üzerinden şekillendiriyoruz. Geçen yıl nisan ve mayıs, Küresel ticaretin ve ihracatımızın en zorlu aylarıydı. Bu anlamda nisan ayı bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıl nisan ayında ihracat rakamlarımızı kamuoyu ile paylaştığımızda, 'Gün umutsuzluk günü değil, yarınlardaki fırsatlara hazırlanma günüdür' demiştik ve bugün, o günün yarınlarında, Sayın Bakanımızla birlikte Cumhuriyet tarihi rekorunu paylaşmanın gururunu yaşadık. Şimdi ise bu yıla ihracatla damga vurmanın, 2021'i ihracat yılı yapmanın zamanı geldi."

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