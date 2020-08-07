TikTok'tan 500 milyon dolarlık Avrupa adımı

Avrupalı kullanıcıların verileri bugüne kadar ABD'de depolanıyor, Singapur'da da yedekleniyordu.

TikTok'un bu açıklaması, ABD'de yasaklanmasının tartışıldığı bir dönemde geldi.

ABD yönetimi, Çinli ByteDance şirketinin sahip olduğu uygulamayı bir ulusal güvenlik sorunu olarak gördüklerine dair açıklamalarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, uygulamanın ABD'de yasaklanabileceğini söylemiş, Microsoft uygulamanın ABD operasyonlarını satın almak için ByteDance ile görüşmelere başlamıştı.

TİKTOK HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYOR?

Pek çok sosyal medya uygulaması gibi TikTok da kullanıcılarının bazı bilgilerini reklam, işlevsellik ve benzeri amaçlarla kullanmak için depoluyor.

Bunlardan bazıları şöyle:

Şifre, e-posta, yaş ve telefon bilgileri

Telefon rehberindeki kişiler ve sosyal medyada bağlantıda olunan kişiler

GPS koordinatları ve IP adresleri

Kullanıcıların cihazlarına dair işletim sistemi, model gibi bilgiler

Paylaşılan yorumlar, fotoğraflar ve videolar

Uygulama içinde kullanılan tarayıcı ve arama geçmişi verileri

Çerezler (cookie) aracılığıyla, diğer tarayıcılardaki gezinti geçmişleri

Ödeme bilgileri

Üçüncü parti hizmetler ve açık kaynaklardan edinilen bilgiler

Tuşa basma ritimleri

Bu veriler hem hedef kitlelerini belirlemeleri için reklam verenlerle paylaşılıyor hem de uygulamanın algoritmasını güçlendiriyor.

Fakat TikTok'u eleştirenler, Çin hükümetinin çıkardığı Ulusal İstihbarat Yasası kapsamında Çin Komünist Partisi'nin bu verilere erişebileceğini savunuyor.

TikTok ise uygulama verilerini Çin'de tutmadığını ve Çin hükümetiyle veri paylaşmadığını söylüyor.

BBC Türkçe, şirketin Türkiye'deki kullanıcı verilerini de İrlanda'ya taşıyıp taşımayacağını TikTok'a sordu.

Şirketten konuyla ilgili henüz bir yanıt gelmedi.