TikTok Türkiye’ye temsilci atama kararı aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, dün yapılan görüşmelerin ardından TikTok’un temsilci atayacağını Twitter üzerinden duyurdu. Sayan, diğer sosyal ağ sağlayıcılarından da aynı hassasiyeti beklediklerini bir kez daha tekrarladı. Youtube, 16 Aralık’ta Türkiye’ye temsilci atayacağını bildirmişti. TikTok ve Youtube 20 Ocak’a kadar temsilci atarlarsa, kendilerine kesilen 40 milyon liralık cezanın yüzde 25’ini yani 10 milyon lirasını ödemeleri yeterli olacak. 20 Aralık’tan sonra temsilci atamayan tüm sosyal ağlar için üçüncü olarak Türk şirketlerin bunlara reklam vermeme cezası devreye girecek. Türkiye’ye resmi olarak temsilci atayan Rusya’nın Facebook’u olarak tanınan VK’nin ardından TikTok ve Youtube da temsilci bulundurursa diğerlerinin kaybedeceği Türk şirket reklamları bu üç ağ arasında paylaşılmış olacak. BTK yetkilileri, “Temsilci atayan reklam pastasından büyük payı alma fırsatı bulacak” diyerek sosyal medya devlerine mesaj verdiler.

1 KASIM’DA SÜRE DOLDU

İnternet Yayınları Yasası gereği sosyal medya devleri Facebook, Instagram grubu ile Twitter gibi günlük kullanıcı sayısı 1 milyonunun üzerindeki şirketlerin Türkiye’de temsilci atamaları zorunluluğuna ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı 2 Ekim’de yürürlüğe girmiş, kendilerine verilen süre de 1 Kasım’da dolmuştu. BTK, temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, Linkedin ve Dailymotion’a ilk bir ay için 10 milyon, 10 Aralık’ta dolan ikinci bir aylık sürede de atamadıkları için 30 milyon lira ceza kesti. 20 Ocak’a kadar temsilci atamayan ağlara BTK Başkanı kararıyla Türk şirketlerin reklam vermesi yasaklanacak. Bu şirketlere para transferi yapılamayacak ve karar Resmi Gazete’de yayımlanacak.

HIZ YAVAŞLATMA

Reklam yasak kararının ardından 3 ay içinde yine temsilci atanmazsa BTK başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim, bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması kararı verebilecek. Hakim kararı bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde yerine getirilecek.