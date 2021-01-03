TİKA Başkanlığı’na Kayalar atandı

Kayalar atama kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sn. Bakanımızın önerisi Sn. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle vekaleten tevdi edilmiş olan TİKA Başkanlığı görevine asaleten atanmamdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim mahcup etmesin; Sn. Cumhurbaşkanımıza, Sn. Bakanımıza ve devletimize layıkıyla hizmet etmeyi nasip etsin inşallah” mesajını paylaştı.

Serkan Kayalar, 2018 yılına kadar TİKA Başkanı Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Kayalar, 22 Nisan 2019’da TİKA Başkanvekilliği görevine atanmıştı.