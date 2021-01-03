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ANKARA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

TİKA Başkanlığı’na Kayalar atandı

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TİKA Başkanlığı’na Kayalar atandı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı’na Serkan Kayalar atandı.

Kayalar atama kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sn. Bakanımızın önerisi Sn. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle vekaleten tevdi edilmiş olan TİKA Başkanlığı görevine asaleten atanmamdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim mahcup etmesin; Sn. Cumhurbaşkanımıza, Sn. Bakanımıza ve devletimize layıkıyla hizmet etmeyi nasip etsin inşallah” mesajını paylaştı.

Serkan Kayalar, 2018 yılına kadar TİKA Başkanı Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. Kayalar, 22 Nisan 2019’da TİKA Başkanvekilliği görevine atanmıştı.

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