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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 08:40,Son Güncelleme:

TİGEM 74 safkan Arap tayı satacak

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TİGEM 74 safkan Arap tayı satacak
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 74 safkan Arap tayını açık artırma usulüyle satacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen safkan Arap taylarının satışı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yapılacak.

2018-2019 doğumlu 39 dişi ve 35 erkek olmak üzere toplam 74 baş safkan Arap tayı tek tek açık artırma usulüyle satışa sunulacak. İhale, 28 Temmuz saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün atçılık tesislerinde gerçekleştirilecek. Tay başına geçici teminat 5 bin lira olarak belirlendi.

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