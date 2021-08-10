TİGEM 49 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale 24 Ağustos saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Karacabey/Bursa Atçılık Tesisleri'nde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.



49 safkan Arap koşu tayının satışını kapsayan ihale için geçici teminat tay başına 5 bin lira olarak belirlendi.

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