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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.08.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

TİGEM 49 safkan Arap koşu tayı satacak

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TİGEM 49 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 49 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale 24 Ağustos saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Karacabey/Bursa Atçılık Tesisleri'nde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

49 safkan Arap koşu tayının satışını kapsayan ihale için geçici teminat tay başına 5 bin lira olarak belirlendi.

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