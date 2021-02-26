Ticaride teknoloji senesi

OTOMOTİV dünyasının dönüşümü uzun bir süredir gündemde olan bir konu. Teknoloji şirketlerinin devreye girişi, şirketlerin birleşerek büyümesi, dünya çapında ortaklıklar bu dönüşümün hızlanmasında daha da yardımcı oluyor. Elbette pandemi döneminde iklim değişikliği konusunun her zamankinden daha sık gündeme gelmesi sektördeki dönüşümün çok daha yüksek sesle konuşulur olmasını da sağlayan etkenler arasında yer aldı. Fosil yakıtlardan uzaklaşmak için çabalayan otomotiv sektörü, mobiliteye odaklanırken, elektrikli ve otonom teknolojileri de adapte etme hızını arttırdı. Yatırımlar bu yöne kaydı. Türkiye, her ne kadar elektrikli satışlarında yeterli bir iç pazara sahip olmasa da yatırımlar konusunda başarılı adımlar atmayı, özellikle ticari araç alanında elektrikli yatırımlarla öne çıkmayı başardı.

ELEKTRİKLİ YATIRIMLAR

Binek otomobilde TOGG gibi önemli bir doğuştan elektrikli yerli otomobil projesinin hayata geçirilmesinin yanında hem hafif hem de ağır ticari araç yatırımlarında elektrikli dönüşüm hızlı adımlarla 2021’e giriş yaptı. markanın ticari araç üretim merkezi haline gelen Ford Otosan, Türkiye’de elektrikli Transit modelini üretmek için yatırımlar gerçekleştirmesinin yanında bir de batarya montaj fabrikası projesini hayata geçirdi. Temsa ve Otokar ve Karsangibi markalar da Türkiye’de elektrikli yatırımlarına ve ihracat performanslarına hız kazandırmaya başladı. Hoşdere’deki Ar-Ge tesislerinde Mercedes, elektrikli otobüs yatırımlarının mühendislik ve geliştirme çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.