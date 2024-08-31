Ticari kredilerdeki büyümeye fren

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bültenine göre, 23 Ağustos haftasında sektörün kredi hacmi 14.2 trilyon TL’den 14.4 trilyon TL’ye çıktı. Böylece, sektörün kredi hacmi 23 Ağustos itibarıyla 201 milyar 157 milyon lira artmış oldu. Aynı dönemde 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış verilerle ticari kredilerde büyüme, yüzde 21.3 ile son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

FAİZLERDE 5 AY SONRA İLK

Merkez Bankası (TCMB) verileri ise son 5 aydır yüzde 60 seviyelerinde seyreden ticari kredi faizlerinin, 23 Ağustos haftası itibarıyla yüzde 59.31’e gerilediğini ortaya koydu. Buna göre, 22 Mart haftasında yüzde 62.72’ye çıkan TL ticari kredi faizleri, 22 haftadır yüzde 60.34 ila yüzde 67.42 aralığında seyrediyordu. Bu dönem aralığında en yüksek seviyeyi ise yüzde 67.42 ile 5 Nisan tarihinde görmüştü.

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Öte yandan, BDDK’nın son bültenine göre, bankacılık sektöründe toplam mevduat bankalar arası dahil, geçen hafta 208 milyar 819 milyon lira artarak 17 trilyon 503 milyar 663 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 23 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 413.5 milyon lira artışla 249 milyar 722 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 187 milyar 205 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 44 milyar 614 milyon lira yükselerek 3 trilyon 125 milyar 273 milyon lira oldu.

KM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2.4 ve 40 milyar 511 milyon liralık azalışla 1 trilyon 619 milyar 233 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 9.25’ine geriledi.

BANKALARIN NET KÂRINDA GERİLEME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün temmuzda geçen yılın aynı ayına göre net kârı yüzde 15 düşüşle 34 milyar 689 milyon TL’ye geriledi. BDDK’nın yayımladığı aylık rapora göre, bankacılık sektörünün 2023 Ocak-Temmuz döneminde 293.4 milyar TL olan toplam net kârı, bu yılın ilk yedi ayında 348.7 milyar liraya yükseldi.

Temmuz döneminde Türk bankacılık sektörünün sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 4 trilyon 999 milyar 991 milyon lira artarak 28 trilyon 550 milyar 878 milyon liraya ulaştı. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 14 trilyon 134 milyar 1 milyon liraya, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 690 milyar 572 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1.68 seviyesinde gerçekleşti. (AA)