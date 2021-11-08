Ticari kredide indirim gözüktü

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Merkez Bankası faizde ilk hamleyi eylül ayında yaptı. 23 Eylül tarihinde toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e düşürdü. PPK metninde, parasal duruşun ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığına dikkat çekilmişti. Ekim ayında da politika faizinde indirime devam eden Merkez Bankası bu sefer politika faizini yüzde 16’ya indirdi. 25 Ekim’de de kamu bankaları konut ve ticari kredi faizlerinde indirim yapıldığını açıkladı.

TİCARİ KREDİ FAİZİ DÜŞTÜ

Merkez Bankası bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faizini düzenli olarak açıklıyor. Buna göre ticari kredi faizleri ortalaması 3 Eylül tarihinde yüzde 21.62’ydi. Eylül ayında yapılan politika faizindeki indirimin ardından 1 Ekim tarihinde ortalama faiz yüzde 20.95 oldu. 22 Ekim tarihinde yüzde 20.25 olan ağırlı ortalama 29 Ekim tarihli haftada da yüzde 19.38’e geriledi.

KONUTTA AYNI KALDI

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Konut kredi faizleri ise 3 Eylül’de yüzde 17.88’di. 22 Ekim’de yüzde 17.95 olan ağırlıklı kredi faizi, 29 Ekim haftasında yüzde 17.53’e geriledi.

HAFİF YÜKSELİŞ VAR

İhtiyaç kredilerinde bazı tedbirler devreye alınmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 Temmuz’da ihtiyaç kredisi risk ağırlıklarını artırmıştı. 16 Eylül’de de 50 bin TL üzerindeki tüketici kredileri için genel vade sınırı 36 aydan 24 aya indirilmişti. İhtiyaç kredilerinin ağırlıklı ortalama faizi 3 Eylül’de yüzde 23.24’tü. 1 Ekim tarihinde yüzde 23.34’e yükseldi. 22 Ekim tarihinde yüzde 23.35 olan ihtiyaç kredilerinin ağırlıklı ortalama faizi 29 Ekim haftasında yüzde 23.28 oldu.

TAŞITTA FAİZ NE OLDU?

Taşıt kredilerinde 3 Eylül haftasında ağırlıklı ortalama faiz yüzde 21.37’ydi. 1 Ekim haftasında ortalama faiz yüzde 20.37 olurken, 22 Ekim haftasında ortalama faiz yüzde 20.66 oldu. 29 Ekim haftasında ise bankaların uyguladığı ağırlı ortalama yüzde 20.33 civarında gerçekleşti.

MERKEZ, TİCARİ KREDİLERİ İZLEYECEK

Son enflasyon raporunda ticari kredilerdeki daralma da yer aldı. Finansal piyasalara ilişkin belirsizlikler bölümünde, “Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için güçlendirilen makroihtiyati politika çerçevesinin olumlu etkileri gözlenmeye başlamıştır. Makroihtiyati tedbirlerin yanı sıra para politikasındaki uyarlamanın da kredi büyümesi ve kompozisyonu üzerindeki etkileri izlenecektir” denildi.

KOBİ KREDİLERİ 940 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

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KOBİ’lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı 9 aylık dönemde 89,9 milyar liralık artışla 938,8 milyar liraya yükseldi. BDDK verilerine göre, geçen yılın sonunda 848,8 milyar lira olan KOBİ kredileri bakiyesi, eylül sonu itibarıyla yüzde 10,6 artışla 938 milyar 767 milyon liraya ulaştı. Böylece 9 aylık dönemde KOBİ kredileri bakiyesi 89,9 milyar lira artış gösterdi.

KREDİ MİKTARI ARTTI

KOBİ’lere verilen toplam kredilerin yüzde 37,5’ine karşılık gelen 351,7 milyar liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere kullandırıldı. Eylül sonu itibarıyla söz konusu türdeki işletmelere kullandırılan kredi tutarı geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 11,8 arttı. Aynı dönemde küçük işletmelere kullandırılan krediler yüzde 9,5’lik artışla 298,5 milyar liraya, mikro işletmelere kullandırılan krediler de yüzde 10,2’lik yükselişle 288,5 milyar liraya ulaştı.