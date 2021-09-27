Ticari kredide artış 7 puan

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Yeni önlemler masada Kritik toplantı bugün...Yeni önlemler masada! Kritik toplantı bugün...#Kabine Toplantısı
Almanyada tarihi gün Sandıklar kapandı: Fark açılıyor...Almanya'da tarihi gün! Sandıklar kapandı: Fark açılıyor...#Almanya
Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına damga vuran pozisyonlarFenerbahçe ve Galatasaray maçlarına damga vuran pozisyonlar!#Galatasaray
Filarmonide taciz depremi Yaşadıklarını Hürriyete anlattı...Filarmoni'de taciz depremi! Yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı...#İstanbul Filarmoni Derneği
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Meral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü olduMeral Akşener’in ‘Aday değilim’ demesi iyi mi oldu, kötü mü oldu?#Meral Akşener
Seri cinayetlerin sırrı: Baron savaşıSeri cinayetlerin sırrı: Baron savaşı#ANKARA
Akşener’in başbakanlık hamlesinin altında ne yatıyorAkşener’in başbakanlık hamlesinin altında ne yatıyor?#Meral Akşener
Denetimler sonrası fiyatlara dikkat çekti: Hemen indirdilerDenetimler sonrası fiyatlara dikkat çekti: Hemen indirdiler!#Market
Akşama kadar maliyet sonra kâr Günde bakın ne kadar kazanıyorlarAkşama kadar maliyet sonra kâr! Günde bakın ne kadar kazanıyorlar#Seyyar Satıcı
Taş Tepelerin şifreleri çözülüyor Dev sığırlar, yünsüz koyunlar...'Taş Tepeler'in şifreleri çözülüyor! Dev sığırlar, yünsüz koyunlar...#Taş Tepeler
Meclis hızlı başlayacak Bütçe, Paris İklim anlaşması, sosyla medya düzenlemesi, seçim barajı...Meclis hızlı başlayacak! Bütçe, Paris İklim anlaşması, sosyla medya düzenlemesi, seçim barajı...#TBMM
Serenay Sarıkaya servet kazanacakSerenay Sarıkaya servet kazanacak!#Serenay Sarıkaya
Yargıdaki 1.000 FETÖ’cü hâkim savcı, ‘yargı’ kadar konuşulmadıYargıdaki 1.000 FETÖ’cü hâkim savcı, ‘yargı’ kadar konuşulmadı#FETÖ
Harikulade festival, harikulade kapanış 2022de SamsundaHarikulade festival, harikulade kapanış! 2022'de Samsun'da#Selçuk Bayraktar
HABERLEREkonomi Haberleri

Ticari kredide artış 7 puan

#Ticari Kredi#Merkez Bankası#Para Politikası Kurulu
Ticari kredide artış 7 puan

Son bir yılda kredi faizleri içinde en fazla ticari kredilerdeki faiz makası açıldı. Merkez Bankası verilerine göre, geçen yıl eylül ayında yüzde 14.30 civarında olan ticari TL kredilere uygulanan ortalama faiz, bu yıl eylül ayında yüzde 21.26’ya yükseldi.

 

Haberin Devamı

Neşe KARANFİL-Para Politikası Kurulu (PPK) geçen hafta politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdi. PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiği belirtilerek, “Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir” denildi. Geçen yıl 20 Ağustos tarihinde yapılan PPK toplantısında politika faizi yüzde 8.25’di. 24 Eylül tarihinde yapılan PPK’da politika faizi yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e çıkarıldı. Merkez Bankası’nın bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları verisine göre 18 Eylül 2020 haftasında ihtiyaç kredilerinin faizi yüzde 18.64, taşıt kredilerinin yüzde 17.01, konut kredilerinin yüzde 14.14 ve ticari kredilerin faizi de yüzde 14.30’du. 19 Kasım 2020 tarihinde yapılan PPK’da politika faizi yüzde 10.25’ten yüzde 15’e, 24 Aralık 2020 tarihindeki PPK’da da yüzde 17’ye yükseltildi. Yılın sonunda ihtiyaç kredileri yüzde 22.95, taşıt kredi faizleri yüzde 16.60, konut kredisi faizleri yüzde 18.69 ve ticari kredilere uygulanan faiz de yüzde 19.70 seviyesindeydi. Politika faizindeki artışların yıl sonuna doğru en fazla yansımanın ticari ve konut kredilerinde olduğu görüldü. 18 Eylül haftasından 25 Aralık haftasına göre ticari kredilerde 5.4 puan, konut kredilerinde 4.55 puan, ihtiyaç kredilerinde de 4.31 puan artış olurken, taşıt kredilerinde kısmi gerileme yaşandı.

21.26 PUANA ÇIKTI

Haberin Devamı

2021 yılının başından itibaren de konut kredileri dışında diğer kredilerin faizleri yüzde 20’ler bandının üstüne çıktı. 8 Ocak 2021 haftasında ihtiyaç kredileri yüzde 23.09, taşıt kredileri yüzde 20.37, ticari kredi faizleri yüzde 20.87 ve konut kredi faizleri de yüzde 18.61 seviyesinde oldu. 18 Mart tarihinde politika faizi yüzde 17’den 19’a çıkarıldı. Ticari kredilere uygulanan ortalama faiz en yüksek noktasını 2 Nisan ve 7 Mayıs haftasında yüzde 21.78 ile gördü. 3 Eylül haftasında yüzde 21.62, 10 Eylül haftasında yüzde 21.21 ve 17 Eylül haftasında yüzde 21.26 oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticari Kredi#Merkez Bankası#Para Politikası Kurulu