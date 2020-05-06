Ticari kredi faizlerinde yüzde 10’un altı görüldü

Merkez Bankası, bankaların verdiği kredilere uygulanan ağırlıklı ortama faiz oranlarını her hafta yayınlıyor. 24 Nisan tarihli ortalama faizlere göre ticari TL kredilerin ortalama faiz oranı bir önceki hafta yüzde 10.72’ydi. Yüzde 10’un altında ihtiyaç ve ticari TL kredileri bulunuyor. Bu iki kredide de yüzde 11.49’luk konut kredi faizinin altında gerçekleşti.

FAİZİN SEYRİ

Reel sektörün kullandığı krediler olan ticari kredilerde faiz 2013 yılında yüzde 10’ların altındaydı. 26 Nisan 2013 tarihli haftada yüzde 8.84 olan ticari TL kredi faizleri, 2014 yılının ağustos ayında da yüzde 8.54’lük faiz ortalamasını görmüştü. 2018 yılındaki kur dalgalanması sırasında yüzde 35’lere kadar çıktı. 28 Eylül 2019 haftasında yüzde 35.85 olan ticari TL kredi faiz ortalaması, 2019 yılında yüzde 30’ların altına geriledi yüzde 25-26’lar görüldü. 7 Haziran 2019 haftasında ise faiz ortalaması yüzde 27.86’ya yükseldi. Temmuz ayında Merkez Bankası’nın faiz indirim süreci başladıktan sonra ticari TL kredi faiz oranları da düşmeye başladı.



2020 yılının başında yüzde 11-13 aralığına gerileyen faiz ortalaması bu yılın mart ayında da aynı seyrini sürdürdü. Koronavirüs salgının başladığı mart ayında faiz ortalaması yüzde 11’ler civarında seyretti. 27 Mart haftasında yüzde 12.22, 3 Nisan haftasında yüzde 12.40, 10 Nisan haftasında yüzde 11.26 ve 17 Nisan haftasında yüzde 10.72 oldu. Merkez Bankası’nın yayımladığı son hafta 24 Nisan’da ise ise ticari TL kredilere uygulanan ağırlıklı faiz ortalaması yüzde 9.53 oldu.

KONUT FAİZİ YÜZDE 11.49

24 Nisan haftasında bankaların konut kredilerine uyguladığı ortalama faiz yüzde 11.49 oldu. Taşıt kredileri yüzde 14.10. Konut kredi faizlerinin altında şu anda ihtiyaç ve ticari TL kredi faizleri bulunuyor. İhtiyaç kredi faizleri 10 Nisan haftasında yüzde 15.75’di. 17 Nisan haftasındaki keskin gerilemeyle yüzde 9.45’e düştü. 24 Nisan haftasında daha da gerileyerek yüzde 8.27 oldu.