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Ticari havacılıkta kurallar değişiyor

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#Ticari Havacılık#Resmi Gazete#Yönetmelik
Ticari havacılıkta kurallar değişiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:00

Ticari hava taşımacılığı yapan şirketlerin, tarifeli-tarifesiz sefer düzenleyebilmelerine yönelik sermaye gerekliliklerine dair değişiklik yapıldı.

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Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ve ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliğinde değişiklikler öngören Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yönetmeliğine göre, tarifeli-tarifesiz ticari hava taşımacılığı yapan şirketlerde her bir hava aracı başına en az 150 bin dolar karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olma şartı kaldırıldı. Bu kural yerine “İşletmecilerin en az 150 bin dolar karşılığı ödenmiş sermayeye sahip olması gereklidir” ibaresi yönetmeliğe eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, havayolu işletmecileri, filolarında bulundurması gereken hava aracı sayısı koşulunu yerine getirmesi halinde, filosunda daha az koltuk kapasitesine sahip hava aracı veya kargo uçağı bulundurabilecek.

YENİ ŞARTLAR EKLENDİ

Yönetmeliğin ticari hava taşımacılığı yapacak şirketlerde paydaşlara yönelik zorunluluklarına ilişkin maddeye yapılan ilave maddeyle, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan paydaşların payları üzerinde, işletmenin oy hakkı çoğunluğunu ve kontrolünü ihlal edebilecek nitelikte bir intifa hakkı kurulmamış olması” aranan şartlar arasına eklendi.

 

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#Ticari Havacılık#Resmi Gazete#Yönetmelik

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