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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Ticari hava işletmelerinde sorumlu yönetici personelin pilot olma zorunluluğu kaldırıldı

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Ticari hava işletmelerinde sorumlu yönetici personelin pilot olma zorunluluğu kaldırıldı
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Ticari hava işletmelerinde görev yapan uçuş işletmeden sorumlu yönetici personel ile eğitimden sorumlu yönetici personelde, aktif pilot olma zorunluluğu aranmayacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ruhsatlandırılan işletmelerin, bütün aktif ve pasiflerini diğer bir işletmeye devretmesi sonucunda işletme ruhsatının iptal edilmesi halinde Genel Müdürlüğe sunulan teminat mektubu devralan işletmeye iade edilecek.

Düzenlemeyle uçuş işletmeden sorumlu yönetici personel ile eğitimden sorumlu yönetici personelin, aktif pilot olma zorunluluğu kaldırıldı. Yardımcının aktif pilot olması durumunda, geçmiş pilot tecrübesine istinaden aktif pilot olmayan kişiler de söz konusu görevleri üstlenebilecek. 

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