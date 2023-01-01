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Ticarette yeni dönem! Bugün itibarıyla pek çok şey değişti

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#Ticaret#Resmi Gazete#Sinema
Ticarette yeni dönem Bugün itibarıyla pek çok şey değişti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 12:31

Bugünden itibaren pek çok şey devreye giriyor. Vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiren birçok düzenleme yürürlüğe konuldu.

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Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre 1 Ocak'tan itibaren birçok yeni düzenleme yürürlüğe girdi. İşte yürürlüğe giren düzenlemeler...

1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren önemli düzenlemelerin başında, e-ticaret sektörünü düzenleyen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geliyor. Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.

KONAKLAMA VERGİSİ

Ticarette yeni dönem Bugün itibarıyla pek çok şey değişti

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Yılbaşında, yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi de yürürlüğe girdi. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

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YETKİ BELGESİ ŞARTI

Bugün itibarıyla kuyumcu esnafının ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor, evraklar eksik olsa dahi belge için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.

Ticarette yeni dönem Bugün itibarıyla pek çok şey değişti

EĞLENCE VERGİSİ

Sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri yüzde 10'luk eğlence vergisi, bugünden itibaren alınmayacak.

1 GÜNLÜK TATİL UYGULAMASI

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması bugün itibarıyla başladı. Tatil günü olarak pazar öne çıkarken tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşmasının önlenmesi öngörülüyor.

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YENİLENEBİLİR ENERJİ KARARI

Yılbaşından itibaren, toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük tüm binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması gerekecek.

Ticarette yeni dönem Bugün itibarıyla pek çok şey değişti

FUAR KATILIM TEŞVİĞİ

İhracatçılara gelecek yıl yaklaşık 2 milyar lira yurt dışı fuar katılım desteği sağlanacak İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yurt dışı fuar destekleri 1 Ocak'tan itibaren daha da etkin hale getirilecek. Kararla, hedef ülke/hedef sektör ayrımı yapılmadan tüm ülkelerde fuara katılım sağlanacak. Mikro/küçük işletmelerin fuar katılımına ilişkin harcamalarının yüzde 75 desteklenmesi ve daha fazla sayıda fuara katılımlarının teşvik edilmesi suretiyle yurt dışı fuar desteklerinin tabana yayılması hedefleniyor.

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MÜKELLEFLERE E-DEFTER ZORUNLULUĞU

2021 yılı vergi dönemleri içinde cirosu 4 milyon lira ve üstü olan gerçek ve tüzel mükelleflerin, 1 Ocak 2023'e kadar e-defter uygulamasına geçmesi gerekiyor. 2021 yılı cirosu 1 milyon lira ve üstün olan gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler de 1 Ocak'ta uygulama kapsamına girecek.

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#Ticaret#Resmi Gazete#Sinema

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