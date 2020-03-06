Ticarette sanal eğitim dönemi

Türkiye’ye yeni girişimciler, yeni ihracatçılar kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığın dijital uygulamalarını her geçen gün daha da geliştirdiklerinin altını çizerek, “Bakanlık olarak Türkiye’nin ticaret altyapısının geliştirilmesi, ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Sanal Ticaret Akademimizi bütün vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz” ifadesini kullandı. Söz konusu eğitimin ticaret erbabı ve ihracatçıların farklı konulardaki bilgilerini geliştirmelerine, ihracatlarını, performanslarını artırmalarına ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacağını belirten Pekcan, “Bu eğitim sistemi 7/24 çalışma masanızda ya da mobil telefonunuzda her zaman hazır olacak. Bütün vatandaşlarımızın hizmetine açık ücretsiz bir eğitim vereceğiz. Akademide yer alacak derslerin içeriğini, kalitesini ve buraya erişimdeki kolaylığı göz önüne aldığınızda sanal ticaret akademimiz gerek Türkiye’de gerek dünyada en önemli online eğitim portallarından birisi olma özelliğine sahip” diye konuştu.

İŞ BULMA KOLAYLIĞI

Akademi’nin hem personel eğitimlerinin sağlanmasına yardımcı olacağını hem de bir fikri ya da ürünü olan vatandaşların şirketleşmesine ve ihracatçı olmasına da katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Pekcan, öğrenciler ya da kendilerine ticaret hayatında yeni bir kariyer çizmek isteyen bütün vatandaşlar için iş bulma kolaylığı sağlayacağını ya da kendi işlerini kurma yönünde onları cesaretlendireceğini belirtti. Akademinin konuları arasında girişimcilik, iç ticaret, dış ticaret başlıkları bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, bu eğitimlerden yararlananlara üç ayrı sertifika vereceklerini söyledi.

BAKANLIK ÖNEM VERİYOR

Pekcan, ders içeriklerinin hazırlanması, online altyapının kurulması sınav süreçlerinin oluşturulması gibi her safhanın bir akademik titizlikte hazırlandığını dile getirerek, Online eğitimlerin yanı sıra sanal sınıf uygulaması ve sanal seminerler de yapacaklarını ifade eden Pekcan, bu platformlarda canlı bağlantı ile eğitimden faydalanan vatandaşların bakanlığın ve konunun diğer uzmanları, ticaret müşavirleri ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunabileceklerini anlattı. Sanal Ticaret Akademisi’nin Türkiye’nin ticaret hayatının katma değerini artıracağına inandıklarını ifade eden Pekcan, bu akademinin bakanlığın dijital teknolojilere verdiği önemin bir çıktısı olduğunu vurguladı.

3 SERTİFİKA PROGRAMI VAR

Sanal Ticaret Akademisi kapsamında şu an için dış ticaret, girişimcilik ve iç ticaret olmak üzere 3 sertifika programı mevcut bulunuyor. Her bir programın zorunlu derslerini ve yeterli sayıda seçmeli derslerini tamamlayanlar, bir sınava tabi tutulacak ve başarılı olanlara sertifika verilecek. Geliştirilen sanal sınıflar uygulaması ile yeni eğitimler ve güncel konularla ilgili webinarlar düzenlenebilecek. Katılımcılar, yerlerinden kalkmadan katıldıkları bir sınıf şeklinde Ticaret Bakanlığı uzmanları, ticaret müşavirleri ve diğer kişilerden bilgi alabilecekler, soru sorabilecekler ve eğitim dokümanlarını edinebilecekler.