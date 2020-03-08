‘Ticaretin akışını sağlamak zorundayız’

Dünyayı etkisi alana koronavirüsün ticarete olan etkisini azaltmak için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel büyümelerin revize edildiğini söyledi. 2019 yılında küresel ekonomi ve küresel ticarette yaşanan yavaşlamaları anımsatan Pekcan, 2020 için küresel büyümelerin aşağı yönlü revize edildiğini dile getirdi. Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye olarak, 2019 yılında dünyanın en çok ihracat yapan ilk 50 ülkesinin ihracatı yüzde 2.7 düşerken, biz ihracatımızı yüzde 2.2 artırdık. Türkiye’nin beklentileri açısından bu rakam belki çok yüksek bir rakam değil ancak biz ihracat artışında, 2019’da dünyada 7’nci sıradayız, değer bazında artışta da 6’ncı sıradayız. Demek ki zorluklar, bizim zorluklar karşısındaki reaksiyon kabiliyetimizi ve dinamizmimizi ortaya koyuyor. 2020’ye çok daha büyük beklentilerle girdik ama küresel ekonomide çok zorlu bir sene olacağa benziyor. Öncelikle Çin ekonomisi, ilk 3 ayda etkilenecek. Şimdi Avrupa’ya ve dünyaya yayılıyor. Dolayısıyla, daha fazla tedbirli ve öngörülü olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz.”

ÖNLEMLERİ ALDIK

Bakan Pekcan, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile görüştüklerini aktararak, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:“İran’a gidecek sebzeler, meyveler Mersin’de bekliyor, biz ihracat yapmak istiyoruz, onların beklentisi var. Lojistik yollarıyla, alternatif güzergahlar üzerinde çalışıyoruz. Yarın (bugün) bütün bakan yardımcılarımız, diğer bakanlıkların bakan yardımcıları ve TİM’le beraber, lojistik, yeni güzergahlar, alternatif rotalar üzerinde bir toplantımız var. Bakan yardımcım Gürcistan’dan geldi, genel müdürümüz Azerbaycan’dan döndü. Azerbaycan’da yıllık kotayı askıya aldılar, kota saymayacaklar. Hazar geçiş ücretlerinin düşürülmesi ile ilgili çalışma yapıyoruz. Irak kapısında nasıl aktarma yaparız, tampon bölgede, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Önceliğimiz insan sağlığı ama ticaretimize de her türlü önlemi alarak, ticaretin akışını sağlamak zorundayız.”

62 YIL SONRA OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde gerçekleştirilen ‘İhracatın Yıldızları’ yarışmasının ödül töreninde konuşan Bakan Pekcan, ulaşılan başarılar hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Ruhsar Pekcan, “2019 rakamları güzeldi, 2020’ye de güzel başladık” diyen Pekcan, ilerleyen süreçte de hedeflere kararlılıkla yol alacaklarını dile getirdi. Türkiye’nin 2019’da dünya ortalamasına göre güzel bir sene geçirdiğini belirten Bakan Pekcan, “İhracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 85.9’a ulaştık. Son 62 yılda gerçekleşmiş bir oranı yakaladık. Enerji hariç ilk defa dış ticarette fazla verdik. Bunu en son 1988 yılında gerçekleştirmişiz. İhracat hedeflerimize el birliği ile ilerleyeceğiz” diye konuştu. Bakan Pekcan, “Merkez Bankası’nın, diğer bankaların ve Eximbank’ın faiz indirimlerinin, yatırımcı iştahını arttırmasını ve yatırım, üretim ve ihracat denklemini tamamlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE İNANDI

İhracatın Türkiye için farklı bir anlam kazandığını ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracata hep inandık, güvendik, ihracat bizi hep diri, hep zinde tuttu. Cumhuriyet tarihinde ilk defa ihracatçı sayısı ithalatçı sayısını geçti” diye konuştu. Türkiye’de herkesin ihracata ve ihracatçıya inandığına dikkati çeken Gülle, ihracatın Türkiye’nin umudu olduğunu aktardı. Gülle, dünyanın bütün bölgelerine ve ülkelerine ihracat gerçekleştirdiklerini anımsatarak, ihracatın gelişmesinden, genişlemesinden Türkiye’nin ve Türk insanının kazanacağını söyledi.

ENGEL TANIMAYACAĞIZ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye’nin, bütün kurumları ile beraber gereken her türlü tedbiri aldığına dikkati çeken Bakan Ruhsar Pekcan, bakanlıkların, kabinenin, tek bir bakanlık gibi iş birliğiyle çalıştığını ve bu süreci beraber yürüttüklerini anlattı. Koronavirüsün, dünya ekonomisini ve can güvenliğini etkilediğini dile getiren Pekcan, “Her şeyden önce sağlık. Bunun için bütün tedbirleri almak üzere de önlemlerimizi alıyoruz” dedi. Orta Asya’ya yapılan ihracatın yüzde 50’sinin İran üzerinden gittiğini hatırlatan Pekcan, “Irak ve İtalya’ya 20 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Dolayısıyla tedbirlerimizi alacağız ama dış ticaretin önünde de engel tanımayacağız” diye konuştu.





KİMLER ÖDÜL ALDI?

513 firmanın başvurduğu ‘İhracatın Yıldızları’ yarışmasında 22 firma 13 farklı kategoride ödüle layık görüldü. ‘İhracatın Yıldızı Büyük Ödülü’nü Arçelik kazandı. Nominal olarak ihracatını bir önceki yıla göre en fazla artıran firmaların ödüllendirildiği “İhracat Performans” kategorisinde ilk sırayı Tosçelik Profil alırken, onu Ram Dış Ticaret ve Türkiye Petrol Rafinerileri izledi. Türkiye’den ilk kez ihraç edilen ürünlere imza atan firmaların belirlendiği “Özgün Ürün Şampiyonu” kategorisinde, ilk üç Onko-Koçsel İlaç, Doğsan Tıbbi Malzeme ve Bentaş Bentonit olarak sıralandı. En fazla ülkeye ihracat yaparak ve ihraç ürünlerine çeşitlilik katarak ödül kazanan “Sınır Tanımayan Şampiyonlar” sırasıyla LC Waikiki, Türk Traktör ve Kocaer Haddecilik oldu. “Hizmet İhracatı Şampiyonu” kategorisinde THY Teknik ödüle layık görülürken, “E-İhracat Şampiyonu” Gülsha Kozmetik olarak belirlendi. “Turquality Şampiyonu” E-MAK Makine, “Girişimcilik Şampiyonu” ise Bilgin Çiçekçilik seçildi. “En Çevreci Şampiyon” kategorisinde kazanan Zorlu Holding Tekstil olurken, “Üniversite-Sanayi İş birliği Şampiyonu” olarak Hidromek, “Ar-Ge Merkezi İnovasyon Şampiyonu” olarak Elkon Beton ödüllendirildi.



“En Uzun Süreli İhracat Artışı” Ödülü’ne ise Tusaş Türk Havacılık ve Uzay layık görüldü. Tersan Tersanesi, Begüm Yat-Doğulu Turizm, Robo Automation & Engineering ve Taze Kuru Gıda ise Özel Ödül kazandı.