Ticaret merkeziyle ihracat fırsatı

Türkiye’nin üretim üslerinden Kayseri, ihracatını artırmak için vites büyüttü. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi girişimiyle, Ticaret Bakanlığı destekleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle Dubai’de hayata geçirilen Türkiye Ticaret Merkezi, açılışının üzerinden daha 3 ay geçmeden bölgenin ilgi odağı oldu. Çoğu Kayseri merkezli olmak üzere Türk firmalarına, dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden Dubai’de ihracat fırsatı sunan Kayseri OSB Türk Ticaret Merkezi, kaliteli Türk malları ile Körfez’in dikkatini çekmeyi başardı.

YENİ ADIM GELECEK

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, “Dubai’ye giderken, ne denli büyük ve zorlu bir pazar olduğunu biliyorduk ve planlarımızı ona göre yapmıştık. Kalitesine güveni olmayanın bu pazarda tutunamayacağını öngörmüştük. Bugün gördüğümüz ilgili, alaka ve ticari bağlantılar şükürler olsun ki, bizi hedeflerimizin çok ötesine taşıdı. Tabii dünyayı etkileyen pandemi burada da var ve asıl atağımızın önündeki en önemli engel o. Salgın bittiğinde Dubai bizim için, sadece Birleşik Arap Emirlikleri ya da Körfez için değil, büyük bir gelişme gösteren Batı Afrika pazarı için de önemli bir merkez olacak. Çok kısa sürede merkezi firmalarımızla doldurarak, yeni bir merkez kurmak için kolları sıvayacağız” diye konuştu.

2.6 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Başkan Nursaçan, “Kayseri OSB olarak, göreve geldiğimizde gerçekten bir vizyon ortaya koyduk ve o vizyona göre çalıştık. Sahip olduğumuz insan kaynağı, finansal kaynağı ve bilgiyi bir araya getirerek, bugün OSB’mizi Türkiye’nin en büyük ve en modern 10 OSB’sinden birisi haline getirdik. Şüphe edeni, sözlerimizi doğrulamak isteyenleri Kayseri’ye OSB’mize davet ediyoruz: Buyurun gelin lütfen. Biz OSB olarak başarılı olduk ki, Kayseri 2.6 milyar dolar ihracat yaptı” şeklinde konuştu.